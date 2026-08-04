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Tragedija na Gradskoj plaži u Užicu: Izvučena tijela dvojice muškaraca u blizini potonulog splava

Tragedija na Gradskoj plaži u Užicu: Izvučena tijela dvojice muškaraca u blizini potonulog splava

Autor D.V. Izvor mondo.rs
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U blizini splava koji je potonuo prije nekoliko sedmica, na Gradskoj plaži u Užicu danas su u vodi pronađena tijela dvojice muškaraca.

Tragedija na Gradskoj plaži u Užicu: U vodi pronađena tela dvojice muškaraca Izvor: Rina

Na Gradskoj plaži u Užicu, u blizini splava koji je potonuo prije nekoliko sedmica, danas su u vodi pronađena tijela dvojice muškaraca.

Prema prvim, nezvaničnim informacijama, postoji sumnja da su se muškarci utopili, ali će tačan uzrok smrti biti utvrđen nakon uviđaja i obdukcije.

Na mjestu događaja nalaze se pripadnici policije i nadležne službe, koje obavljaju uviđaj i prikupljaju sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije. Identitet nastradalih za sada nije zvanično saopšten.

Na ovom mjestu je prije nekoliko sedmica potonuo splav. Više informacija o ovom slučaju očekuje se nakon završetka istrage i zvaničnog saopštenja nadležnih organa.

(Kurir/MONDO)

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