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Zbog suše i rasta temperature rijeke: NE "Krško" najavila smanjenje snage, a po potrebi i potpuno zaustavljanje

Zbog suše i rasta temperature rijeke: NE "Krško" najavila smanjenje snage, a po potrebi i potpuno zaustavljanje

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Iz Nuklearne elektrane "Krško" saopšteno je da će zbog niskog vodostaja rijeke Save smanjiti snagu reaktora, a u najnepovoljnijoj situaciji i potpuno zaustaviti elektranu.

Nuklearna elektrana "Krško" smanjuje snagu reaktora zbog niskog vodostaja i visoke temperature Save Izvor: Screenshot

Objasnili su da je Nuklearna elektrana "Krško" juče radila punom snagom reaktora, uz sistem rashladnih tornjeva i poštovanje ograničenja u vezi sa rijekom Savom.

"Protok rijeke zbog nedostatka padavina je nizak, a temperatura Save trenutno je nešto niža nego što je bila tokom vrhunca prethodnih toplotnih talasa", naveli su iz ove elektrane, navodeći da su o problemu obavijestili nadležne institucije.

Podsjetili su da ova elektrana pri niskim protocima Save i visokoj temperaturi, radi usklađenosti sa ekološkim ograničenjima, za dodatno hlađenje u trećem rashladnom krugu koristi sistem rashladnih tornjeva.

"Zbog povećane vlastite potrošnje električne energije za rad rashladnih tornjeva, te smanjenja termodinamičke učinkovitosti sekundarnog kruga koja zavisi od temperature rashladne vode trećeg kruga, smanjuju se učinkovitost i izlazna snaga elektrane, a posljedično i količina proizvedene električne energije", naveli su iz ove nuklearke.

Istakli su da elektrana mora da obezbijedi da dnevna prosječna temperatura Save na tački potpunog miješanja u podslapju Hidroelektrane "Brežice" ne prelazi 28 stepeni Celzijusovih, a da prosječno dnevno povećanje temperature ne prelazi tri stepena.

"I ubuduće ćemo rad elektrane prilagođavati uslovima, te obezbjeđivati poštovanje svih propisanih ograničenja", poručeno je iz ove elektrane.

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Tagovi

krško nuklearna elektrana suša Slovenija Sava

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