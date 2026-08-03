"Slijedi pet kritičnih dana": Oglasio se Peter Mađar, nuklearna elektrana Pakš potpuno obustavlja proizvodnju struje

Nizak vodostaj Dunava primorao je nuklearnu elektranu Pakš da drastično smanji proizvodnju, dok se Mađarska pred temperaturama do 40 stepeni priprema za veliko opterećenje elektroenergetske mreže.

Izvor: X printscreen/Magyar Péter

Mađarska se suočava sa ozbiljnom energetskom krizom nakon što je izuzetno nizak vodostaj Dunava primorao jedinu nuklearnu elektranu u zemlji da prvi put za više od četiri decenije drastično smanji proizvodnju električne energije.

Nuklearna elektrana Pakš, ukupne snage dva gigavata, obezbeđuje približno polovinu struje u Mađarskoj. Međutim, u nedelju uveče radila je sa nešto više od deset odsto kapaciteta.

Uzrok problema je rekordno nizak nivo Dunava, čija se voda koristi za hlađenje reaktora. Nadležni za upravljanje vodama očekuju da će vodostaj tokom narednih dana nastaviti da pada, što bi moglo dodatno da oteža energetsku situaciju u zemlji.

Rendkívüli bejelentés és intézkedések. 44 év után először teljesen leállításra kerül a teljes Paksi Atomerőmű a Duna rekordalacsony vízállása miatt.

Energia-krízishelyzet jöhet hétfőtől. Összehangolt lépésekre és önkorlátozásra lesz szükség a súlyosabb következmények…pic.twitter.com/MkN7d1Wn0E — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP)July 30, 2026

Mađarski premijer Peter Mađar upozorio je da zemlji predstoji posebno težak period.

"Suočavamo se sa pet kritičnih dana. Sutra elektrana Pakš neće proizvoditi struju, a pred nama su najtopliji dani sa temperaturama do 40 stepeni. Elektroenergetska mreža, naše javne službe i svi mi bićemo izloženi ogromnom opterećenju", rekao je Mađar u video-poruci objavljenoj na Fejsbuku.