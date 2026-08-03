Teško ubistvo u pokušaju: Napadač u bjekstvu, ranjeni Pandurević stabilno

Policija traga za Đ.Ž, za kojeg mediji navode da je riječ o Đorđu Ždrali, zbog sumnje da je sinoć u Istočnom Novom Sarajevu iz vozila u pokretu pucao i ranio Kostu Pandurevića, nakon čega se dao u bjekstvo.

Izvor: RTVBN/Printscreen

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Istočno Sarajevo, prvi incident je prijavljen Policijskoj stanici sinoć u 18.15 časova. Ubrzo nakon toga, policiji je prijavljeno i da je u 18.30 časova došlo do upotrebe vatrenog oružja kod kafića "Njuz".

Pucnjava se dogodila u Spasovdanskoj ulici, gdje je napadač iz vozila u pokretu pucao u Pandurevića, pogodivši ga s najmanje dva hica iz vatrenog oružja.

Povrijeđenom je odmah ukazana ljekarska pomoć u Bolnici "Srbija" u Istočnom Sarajevu. Iz ove zdravstvene ustanove su potvrdili da je Pandurević zadobio prostrelnu ranu, te da je njegovo zdravstveno stanje trenutno stabilno.

Uviđaj na mjestu događaja izvršili su policijski službenici u prisustvu dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo. Postupajući tužilac je ovaj događaj okvalifikovao kao krivično djelo teško ubistvo u pokušaju.

U toku je rad na dokumentovanju predmeta, rasvjetljavanju krivičnog djela i sprovođenju svih zakonom predviđenih mjera kako bi se osumnjičeni što prije pronašao i priveo pravdi.