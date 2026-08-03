Hrabrost monaha i brza reakcija vatrogasaca: Uspješno spašeno dijete sa nepristupačne litice kod Čačka

Dvojica monaha i čačanski vatrogasci-spasioci sprečili su tragediju kod manastira Preobraženje, gdje su izveli zahtijevnu akciju i bezbedno spustili dete zarobljeno na strmoj litici visokoj više od 15 metara.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Prava drama odigrala se sinoć u blizini manastira Preobraženje, kada je jedno dijete ostalo zarobljeno na nepristupačnoj litici visokoj više od 15 metara. Zahvaljujući prisebnosti dvojice monaha i brzoj intervenciji pripadnika Vatrogasno-spasilačke jedinice iz Čačka, akcija je završena bez tragičnih posljedica.

"Incident se dogodio sinoć oko 20 časova, kada se dijete iz za sada neutvrđenih razloga popelo na liticu sa koje više nije moglo bezbjedno da siđe. Videvši šta se događa, dvojica monaha iz manastira nisu oklevala. Popeli su se do djeteta, ostali uz njega na opasnoj litici i svojim prisustvom spriječili da dođe do tragedije, čekajući dolazak profesionalnih spasilačkih ekipa", potvrdjeno je za agenciju RINA.

Na lice mjesta ubrzo su stigli vatrogasci-spasioci iz Čačka, koji su uz pomoć spasilačke opreme izveli zahtijevnu akciju i bezbjedno izvukli dijete, kao i dvojicu monaha.

"Akcija spasavanja uspješno je završena, a u ovom dramatičnom događaju nije bilo povređenih. Okolnosti pod kojima je dijete dospjelo na nepristupačnu liticu biće predmet dalje provjere, ali ono što je izvesno jeste da su hrabrost monaha i profesionalnost vatrogasaca-spasilaca spriječili da večerašnja drama kod manastira Preobraženje dobije tragičan epilog", kaže izvor.