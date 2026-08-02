Minić najavio reforme: "Nemoguće da u 'Šumama' ima 400 radnika alergičnih na žir"

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da je planirana reforma fiskalnog i zdravstvenog sistema u Srpskoj.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Minić je rekao da je primarna zdravstvena zaštita na izuzetno visokom nivou, da su izgrađene ambulante i bolnice, te obezbijeđena najsavremenija oprema i stručnjaci, ali da problem predstavlja utvrđivanje bolovanja.

On je naveo da nije u redu da u "Šumama Republike Srpske" postoji oko 400 radnika alergičnih na žir ili da u RiTE "Ugljevik" i "Elektroprivredi Republike Srpske" postoje ljudi koji, kako je rekao, ne mogu da čučnu ili da budu na suncu.

"Ne treba da se lažemo. Treba priznati grešku i ovo je greška", rekao je Minić.

On je najavio da će biti razmatrani i novi zakoni za sve ranije privatizacije, gdje je neko imao obavezu da pokrene proizvodnju i zadrži radnike.

"Osim toga, treba da vidimo sve koncesije koje su se davale, da inoviramo ugovore, pogotovo u vezi sa solarnim elektranama. Svi su tražili da dođu, da dobiju neku dozvolu, onda taj papir stave u džep i idu da to preprodaju", rekao je Minić i dodao da je mnogo sivog novca koji treba vratiti u realne tokove.

On je ukazao da izbori u oktobru ne zaustavljaju rad Vlade Republike Srpske, podsjetivši da je Narodna skupština Srpske u julu imala sjednicu sa oko 40 tačaka dnevnog reda.

"Toliko toga imamo da uradimo za građane, s tim što smo sad svjesni da moramo ući u ozbiljnu reformu", rekao je Minić za Radio-televiziju Istočno Sarajevo.

Minić je naveo da je generalno zadovoljan radom ministara, ali da uvijek može bolje.

Kada je riječ o ulaganjima u grad Istočno Sarajevo i šest gradskih opština, Minić je istakao da se ulaže u ovaj dio Srpske, te da postoji još ideja na koji način se može pomoći gradu.

On je napomenuo da je sa načelnikom Pala dogovorio određene stvari koje će se raditi, dodajući da je izgrađen jedan kružni tok i da se sada ide u rehabilizaciju puta od tunela na ulazu u opštinu do tog kružnog toka.

"Kreće izgradnja drugog kružnog toka kod `Bartule`, staze koju sam dogovarao sa gradonačelnikom, parkinga i uređenje trga. Donijeli smo odluku i o izmjeni sjedišta Novinske agencije Republike Srpske. Sada tu treba da sjednemo i dogovorimo. Imamo više ponuda, od stare zgrade policije do pravljenja nove zgrade. Za to smo kao Vlada obezbijedili sredstva", rekao je Minić.

(Srna)