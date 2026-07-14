Minić pohvalio poslovanje UKC-a RS: "Ovdje se radi domaćinski i pacijent se stavlja na prvo mjesto"

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da Univerzitetski klinički centar (UKC) domaćinski posluje, da evidentira povećanje broja pacijenata za 12 odsto, ali i smanjene troškove za 12 miliona KM.

Izvor: Srna/Darko Šavija

"Ovdje se radi domaćinski i pacijent se stavlja na prvo mjesto", istakao je Minić na konferenciji za novinare nakon sastanka sa vršiocem dužnosti generalnog direktora UKC-a Nikolom Šobotom.

Minić je naveo da UKC ima više od 1.200 ležećih pacijenata i oko 5.000 dnevnih pregleda.

"Ovo je stub medicinskih usluga Republike Srpske, ali i regije", naglasio je Minić.

On je napomenuo da je u maju u UKC-u pušten u rad treći linearnii akcelerator, nešto što nema u regionu kada je riječ o liječenju onkoloških oblasti.

Minić je ukazao da je od izuzetne važnosti otvaranje objekta onkologije i hematologije sa palijativnom njegom, te da postoji plan rješavanja problema nedostatka medicinskog osoblja za palijativnu njegu.

"Vlada Republike Srpske izdvaja na godišnjem nivou oko 92 miliona KM za liječenje rijetkih bolesti, a UKC je jedna od ustanova koja omogućava takvo liječenje", rekao je Minić.

On je najavio da će do septembra u UKC-u biti završeno više od 1.000 novih parking mjesta.

"Vlada je juče prebacila tranšu od sedam miliona KM i odobrila buduća kreditna zaduženja", rekao je Minić.

On je dodao da je vidio i idejno rješenje za izgradnju vrtića u okviru UKC-a, a koje će podržati Vlada Republike Srpske.

Nakon sastanka sa rukovodstvom UKC-a, premijer Srpske je posjetio kompleks ove zdravstvene ustanove i parking u izgradnji.

Šobot: Uz podršku Vlade UKC nastavlja razvoj, smanjuje dugove i unapređuje usluge

Vršilac dužnosti generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra /UKC/ Republike Srpske Nikola Šobot rekao je da podrška Vlade Srpske i premijera Save Minića razvoju i stabilnom funkcionisanju ove zdravstvene ustanove neće izostati.

"Sve ovo što radimo u smislu razvoja, unapređenja rada i smanjenja dugova naše ustanove ne bi bilo izdvodljivo bez podrške premijera Save Minića i Vlade Srpske. Oni prepoznaju naš rad i znam da ta podrška u budućem periodu neće izostati", rekao je Šobot novinarima u Banjaluci nakon što je UKC posjetio predsjednik Vlade Srpske.

Šobot je naveo da je na sastanku sa predstavnicima Vlade razgovarano o svemu što je urađeno u proteklih pola godine, ali i o planovima za budućnost.

"Bili smo aktivni u proteklih šest mjeseci i postigli smo znatne rezultate. Obim usluga smo unazad pet mjeseci podigli za 12,2 odsto, znatno su smanjena dugovanja UKC prema dobavljačima, a ponosni smo i što smo boračkim kategorijama omogućili da dobiju prioritetne termine za preglede u našoj ustanovi", rekao je Šobot i dodao da su time ušteđene desetine miliona KM.

On je izrazio zadovoljstvo što su radnici te ustanove prepoznali važnost dobijanja nemedicinskog dodatka, te je naglasio da je pozitivno što će kompleks garaža i parking mjesta u UKC-u biti u narednom periodu pozitivno riješen.

"Kada sam došao na ovu poziciju uručeno mi je vještačenje u kome je navedeno da završetak garaže košta 20 miliona KM, a imali smo i sedam miliona KM u Ministarstvu finansija koji su pripadali izvođaču radova i bili blokirani zbog sudskog procesa. Najnovijim presudama, odblokirali smo tih sedam miliona KM, a vještačenja su pokazala da su šipovi kojima je sprečavano klizište urađeni. Faktički, navedeni trošak smo znatno smanjili da bismo riješili taj strateški problem u smislu razvoja UKC-a i omogućavanja boljih usluga", rekao je Šobot.

On je naveo da će nova zaduženja UKC-a omogućiti rješavanje dugova prema Fondu zdravstvenog osiguranja Srpske, kao i ranijih prema bankama, dobavljačima i drugima.

"Finansijsko funkcionisanje UKC-a nije upitno. Cilj je da unaprijedimo poslovanje i riješimo naša dugovanja", rekao je Šobot.

On je dodao da će biti primljeno novih 130 radnika sa visokom stručnom spremom za srednji medicinski kadar.

(Srna/Mondo)