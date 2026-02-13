Otvoren novi objekat za onkologiju i hematologiju sa palijativnom njegom u UKC RS

Novi objekat za onkologiju i hematologiju sa palijativnom njegom u okviru Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske otvoren je danas u Banjaluci.

Izvor: UKC RS

Objekat čine suteren, prizemlje i četiri sprata, a njegova bruto površina je 11.474 metra kvadratna. Raspolaže sa 360 kreveta za smještaj (Klinika za onkologiju, Klinika za hematologiju, onkološki dio Klinike za plućne bolesti i Palijativna njega, gdje će biti smješteni pacijenti u terminalnoj fazi bolesti).

Takođe, u objektu se nalazi 60 kreveta/fotelja za dnevni smještaj pacijenata. U suterenu je dnevna bolnica i prijemno-dijagnostički blok Klinike za hematologiju.

Suteren objekta sadrži terapijski blok dnevne bolnice, prateće prostorije za pripremu i primjenu terapije, glavni hol suterena i prijemni hol terapijskog dijela, dio namijenjen za savjetovanje i administraciju, centralni dio sa komunikacijama i servisnim prostorijama, dio sa ambulantama, ljekarskim sobama i sobama za intervenciju, kao i tehničku zonu gdje su takođe smješteni azotni tankovi za čuvanje matičnih ćelija.

Izvor: UKC RS

U suterenu se nalazi i prostor koji pripada Klinici za anesteziju i intenzivno liječenje, gdje će biti smješteno Odjeljenje za terapiju bola.

U prizemlju je dnevna bolnica i prijemno dijagnostički blok Klinike za onkologiju i onkološki dio Klinike za plućne bolesti.

Prizemlje objekta sadrži terapijski blok dnevne bolnice, prateće prostorije za pripremu i primjenu terapije, glavni hol prizemlja i prijemni hol terapijskog dijela, dio namijenjen za savjetovanje i administraciju, centralni dio sa komunikacijama i servisnim prostorijama, dio sa ambulantama, ljekarskim sobama i sobama za intervenciju.

Spratovi su predviđeni za smještaj pacijenata, i to prvi sprat za pacijente hematologije, drugi i treći sprat za pacijente onkologije i pulmološke onkologije, dok je četvrti sprat odjeljenje palijativne njege sa intenzivnom njegom.

Uz ove kapacitete predviđen je odgovarajući broj ljekarskih, specijalističkih i ostalih prostorija namijenjenih za rad i boravak osoblja.

Vertikalna komunikacija će se odvijati liftovima i stepeništima, a objekat je projektovan tako da lica sa invaliditetom mogu da pristupe svakom prostoru u objektu i oko njega.

Izvor: UKC RS

Projekat izgradnje novog objekta finansiran je iz budžeta Republike Srpske sa više od 60 miliona KM. Radovi su počeli 29. juna 2022, a završeni 1. decembra 2025. godine.

Objekat je otvoren u okviru obilježavanja Sretenja – Dana državnosti Republike Srpske i Dana državnosti Srbije, koji se ove godine obilježava pod sloganom "Sabornost i ponos".

Šobot: Novo poglavlje u liječenju onkoloških pacijenta

Nikola Šobot v.d. Generalnog direktora UKC RS, je rekao da se otvaranjem ovog objekta otvara novo poglavlje u liječenju najtežih bolesti koja pogađa sve više ljudi. Naveo je da će se ovdje omogućiti brža dijagnostika i liječenje pacijenata oboljelih od maligniteta.

"Ovaj centar je kruna višegodišnjeg zalaganja da se u Republici Srpskoj omogući pružanje najsavremenijih medota liječenja oboljelih od malignih bolesti", rekao je Šobot na svečanosti otvaranja novog objekta na Paprikovcu.

Minić: Nada za hiljade pacijenata

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da nova zgrada Centra za onkologiju i hematologiju sa palijativnom njegom nije samo savremeni medicinski objekat već predstavlja nadu za hiljade pacijenata. On je istakao da je važno svaki dan promišljati o tome da je život lijep samo kada je čovjek zdrav, ali da je potrebno i ulagati u zdravstvo da bi pacijenti bili sigurni.

Šeranić: Jedan od značajnijih koraka u jačanju zdravstvenog sistema

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić je istakao da je jedan od značajnijih koraka u jačanju zdravstvenog sistema u Srpskoj otvaranje novoizgrađenog objekta za onkologiju i hematologiju sa palijativnom njegom Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

"Otvaranjem ovoga objekta, otvaramo vrata nade. Na temeljima stalnog razvoja, a zahvaljujući viziji rukovodstva Republike Srpske i UKC-om, pred nama je još jedan savremeni bolnički objekat", rekao je Šeranić.

Dodik: Pobjeda za generacije koje dolaze

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je istakao da je otvaranje novog objekta u sklopu UKC-a nova pobjeda koja ostaje generacijama koje dolaze.

On je izrazio zahvalnost svim zdravstvenim radnicima u Republici Srpskoj, za koje je najavio povećanje plata.

"Povećaćemo plate u zdravstvu, za april pet odsto, 1. jula ide poseban medicinski dodatak za sve medicinske radnike od 250 KM linearno na platu", rekao je Dodik.

Najavio je ulaganje od 75 miliona evra na Paprikovcu gdje će se graditi kampus i biti rekonstruisane sve klinike, pogotovo porodiljske, te dodao da radovi kreću od ove godine.

"Time želimo da zaokružimo kompleks, da tu imamo srednju školu i Univerzitet. Nikad nismo odustali da guramo ka tome i uvjeren sam da ćemo završiti", istakao je Dodik.