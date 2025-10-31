logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Radovi na zgradi pri kraju: Evo kada počinje sa radom nova onkologija na UKC-u RS (FOTO)

Radovi na zgradi pri kraju: Evo kada počinje sa radom nova onkologija na UKC-u RS (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić izjavio je da se privodi kraju izgradnja objekta za pružanje zdravstvene zaštite oboljelima od malignih bolesti Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Srpske.

Onkologija na UKC-u RS Izvor: UKC RS

Šeranić je danas sa generalnim direktorom UKC-a Srpske Vladom Đajićem posjetio gradilište, te istakao da se očekuje da će do kraja decembra objekat biti završen, nakon čega slijedi dobijanje dozvola i drugih administrativnih dokumenata.

Ministar je naveo da je porast oboljelih od malignih bolesti uslovio izgradnju ovog objekta, gdje će biti smještena klinika za onkološko – hematološko zbrinjavanje pacijenata.

"Ovaj objekat pripada Republici Srpskoj, jer će biti podrška svim drugim zdravstvenim ustanovama kada je riječ o malignim oboljenjima", rekao je Šeranić novinarima.

Istakao je značaj da će tu biti i odjeljenje palijativne njege, a da je plan da ove kapacitete omoguće i u drugim dijelovima Srpske.

Đajić je rekao da će u objektu biti smještena hematologija, onkologija, radioterapija, te palijativna terapija, te naveo da je za njim postojala velika potreba da oboljeli ne bi morali da idu u druge ustanove i traže zdravstvenu zaštitu.

"Bolnica će biti otvorena za dva do tri mjeseca, sobe su kvalitetno napravljene, po visokim standardima, svaka ima svoje kupatilo", rekao je Đajić.

Površina objekta je oko 10.000 metara kvadratnih, raspolagaće sa 370 kreveta za duži smještaj, i to onkologija 190 ležaja, hematologija 90 ležaja i palijativa 90 ležaja za smještaj pacijenata koji su u terminalnoj fazi bolesti.

U objektu je predviđeno 50 kreveta za dnevni smještaj pacijenata, i to 25 za onkološku kliniku i 25 za hematološku kliniku.

Izgradnju je finansirala Vlada Srpske sa više od 60 miliona KM. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

UKC RS maligne bolesti Alen Šeranić Vlado Đajić karcinom bolnica onkologija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ