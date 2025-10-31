Radovi na zgradi pri kraju: Evo kada počinje sa radom nova onkologija na UKC-u RS (FOTO)

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić izjavio je da se privodi kraju izgradnja objekta za pružanje zdravstvene zaštite oboljelima od malignih bolesti Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Srpske.

Izvor: UKC RS

Šeranić je danas sa generalnim direktorom UKC-a Srpske Vladom Đajićem posjetio gradilište, te istakao da se očekuje da će do kraja decembra objekat biti završen, nakon čega slijedi dobijanje dozvola i drugih administrativnih dokumenata.

Ministar je naveo da je porast oboljelih od malignih bolesti uslovio izgradnju ovog objekta, gdje će biti smještena klinika za onkološko – hematološko zbrinjavanje pacijenata.

"Ovaj objekat pripada Republici Srpskoj, jer će biti podrška svim drugim zdravstvenim ustanovama kada je riječ o malignim oboljenjima", rekao je Šeranić novinarima.

Istakao je značaj da će tu biti i odjeljenje palijativne njege, a da je plan da ove kapacitete omoguće i u drugim dijelovima Srpske.

Đajić je rekao da će u objektu biti smještena hematologija, onkologija, radioterapija, te palijativna terapija, te naveo da je za njim postojala velika potreba da oboljeli ne bi morali da idu u druge ustanove i traže zdravstvenu zaštitu.

"Bolnica će biti otvorena za dva do tri mjeseca, sobe su kvalitetno napravljene, po visokim standardima, svaka ima svoje kupatilo", rekao je Đajić.

Površina objekta je oko 10.000 metara kvadratnih, raspolagaće sa 370 kreveta za duži smještaj, i to onkologija 190 ležaja, hematologija 90 ležaja i palijativa 90 ležaja za smještaj pacijenata koji su u terminalnoj fazi bolesti.

U objektu je predviđeno 50 kreveta za dnevni smještaj pacijenata, i to 25 za onkološku kliniku i 25 za hematološku kliniku.

Izgradnju je finansirala Vlada Srpske sa više od 60 miliona KM.

(Srna)