Većina hrišćanskog svijeta danas slavi Božić

Vjernici koji vrijeme računaju po gregorijanskom kalendaru danas proslavljaju Božić, najradosniji hrišćanski praznik.

Izvor: Shutterstock

Božić danas proslavljaju Rimokatolička crkva, protestantske i anglikanske crkve, kao i pravoslavne crkve koje su prihvatile novo računanje vremena.

Božić po julijanskom kalendaru, 13 dana kasnije, slave vjernici Srpske i Ruske pravoslavne crkve, Jerusalimska patrijaršija i Sveta Gora.

Katolička crkva u ponoć između Badnjeg dana 24. decembra i Božića 25. decembra služi svetu misu koja se zove ponoćka.

Na Badnje veče i Božić katolički vjernici poklanjaju se jaslama Bogomladenca koje se tradicionalno improvizuju u svim hramovima.

Ovaj običaj je sjećanje na poklonjenje tri mudraca sa Istoka koji su, prema predanju, stigli u Vitlejem prateći najsjajniju zvijezdu koja se zaustavila tačno iznad pećine rođenja.

Putovanje mudraca sa istoka trajalo je 40 dana pa toliko traje i božićni hrišćanski post koji se završava sa početkom praznovanja Božića.