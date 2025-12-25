logo
Većina hrišćanskog svijeta danas slavi Božić

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Vjernici koji vrijeme računaju po gregorijanskom kalendaru danas proslavljaju Božić, najradosniji hrišćanski praznik.

Danas Božić po gregorijanskom kalendaru Izvor: Shutterstock

Božić danas proslavljaju Rimokatolička crkva, protestantske i anglikanske crkve, kao i pravoslavne crkve koje su prihvatile novo računanje vremena.

Božić po julijanskom kalendaru, 13 dana kasnije, slave vjernici Srpske i Ruske pravoslavne crkve, Jerusalimska patrijaršija i Sveta Gora.

Katolička crkva u ponoć između Badnjeg dana 24. decembra i Božića 25. decembra služi svetu misu koja se zove ponoćka.

Na Badnje veče i Božić katolički vjernici poklanjaju se jaslama Bogomladenca koje se tradicionalno improvizuju u svim hramovima.

Ovaj običaj je sjećanje na poklonjenje tri mudraca sa Istoka koji su, prema predanju, stigli u Vitlejem prateći najsjajniju zvijezdu koja se zaustavila tačno iznad pećine rođenja.

Putovanje mudraca sa istoka trajalo je 40 dana pa toliko traje i božićni hrišćanski post koji se završava sa početkom praznovanja Božića.

