Karan će danas predložiti Minića za "novog" mandatara: "Nema dileme da će dobiti podršku NSRS"

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan će danas predložiti Savu Minića za novog mandatara za sastav Vlade Republike Srpke.

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan na današnjoj pres konferenciji održanoj u Palati Republike potvrdio je kako će Savu Minića predložiti za novog premijera RS.

Karan je naglasio kako je Minićeva jučerašnju ostavka stvar tehničkog pitanja.

„Mogu da predložim Savu Minića za budućeg predsjednika Vlade RS i mandatara za sastav Vlade. Radi se o tehničkom pitanju, a sa političkog pitanja ovim se daje snažna poruka o snazi institucija RS. Želim da ponovim da je ovaj čin, posljedica najveće ustavne krize koja je mogla postati bezbjednosna, a koju je stvorio Kristijan Šmit“, rekao je Karan.

Kako tvrdi Karan, ovim pokazuju snagu i legitimitet.

„NSRS ću predložiti Minića da nastavi tamo gdje je stao. Ovo je kontinuitet nastavljamo da radimo svoje zadatke. Sve je usmjereno na dobrobit RS. Učinićemo je još snažnijom, a to se odnosni na ekonomsku stabilnost i snagu. Ovim pokazujemo snagu i legitimitet. Nećemo dozvoliti nikakve bezbjednosne probleme. Ovim jačamo legalitet trenutne i buduće Vlade RS.“

Karan je dodao da je ovo najbolji otpor onima koji su bili protiv Republike Srpske.

„Gospodin Minić je čovjek koji je unio sasvim novu energiju. To je već pokazao. Prve dvije Vlade su pokazale rezultate vidljive našim građanima, nisu bježali od problema. Nema dileme da će Minić danas dobiti podršku NSRS i već mu čestitam na novoj kandidaturi i brom nastavku rada Vlade RS koja će početi raditi kroz dan-dva.“

Prisutnima se obratio i Minić, naglasivši kako oni nikad nisu stali, bez obzira na dvije ostavke te da će se 100 dana Vlade računati od 23. januara, kada je prvi put imenovan za premijera RS.

„Hvala na ukazanom povjerenju da ponovo sastavim Vladu RS. Ovo je zrela politička odluka koja ima za cilj da stabilizuje Vladu i otkloni svaki problem. Sve odluke institucija RS su legalne i legitimne. Nijedna nije osporena niti će biti. To znači da mi donosimo zrele političke odluke. Nismo mi stali, niti nastavljamo. Mi idemo u kontinuitetu bez obzira na moju jučerašnju ostavku. 100 dana Vlade će se računati od 23. januara. Meni je čast, iako bude ponekad mučno da tri puta sastavljate Vladu u šest mjeseci, svjestan sam da se u ovo moralo ući“, poručio je Minić.

Podsjetimo, Minić je juče podnio ostavku na mjesto premijera RS, a njegovu ostavku je NSRS na 34. posebnoj sjednici jednoglasno prihvatila. Opozicija nije prisustvovala sjednici.

Odluka o usvajanju ostavke predsjednika Vlade Republike Srpske ekspresno je objavljena sinoć u "Službenom glasniku Republike Srpske".