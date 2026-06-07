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Policajci koji su spasili ženu od utapanja u Drini otkrili detalje akcije

Policajci koji su spasili ženu od utapanja u Drini otkrili detalje akcije

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Pripadnici Policijske stanice Zvornik brzom reakcijom izvukli su šezdesetpetogodišnju ženu koju je rijeka nosila skoro kilometar.

Policajci koji su spasili ženu od utapanja u Drini - Srđan Vidović, Radenko Savić, Nanad Lazić i Dejan Gajić Izvor: Milorad Gutalj/Srna

Pripadnici Policijske stanice Zvornik Srđan Vidović, Radenko Savić, Nanad Lazić i Dejan Gajić spasili su ženu Z. V. (65) od utapanja u Drini, u blizini zvorničkog naselja Meterize.

Vidović je na konferenciji za novinare rekao da je obavljajući poslove šefa smjene sinoć oko 19.30 časova dobio prijavu da u blizini naselja Meterize Drina nosi ženu koja doziva u pomoć, ali da je nisu uočili u vodi kada su izašli na teren.

"Nastavili smo pretragu i uočili je nizvodno", rekao je Vidović i dodao da su je dozivali, ali da nošena vodom nije reagovala na dozivanje.

Savić je rekao da su odmah u ušli vodu kada su je primijetili, izvukli je i nosili do magistralnog puta jer vozilo Hitne pomoći, kojim je prevezena do Bolnice, nije moglo bliže prići rijeci.

Gajić je apelovao da građani u ovakvim situacijama odmah zovu policiju jer pravovremena dojava često bude odlučujući faktor za spasavanje ljudskog života.

On je napomenuo da je Drina nepredvidiva i hladna i da građani obrate pažnju kuda i kako se kreću u blizini vode.

Lazić je izrazio zadovoljstvo što su spasili ženu i što se sve završilo bez tragičnih posljedica.

Pretpostavlja se da je žena upala u Drinu u blizini Gradske plaže, odakle je voda nosila oko 800 metara, sve dok nije bila primijećena i spašena.

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Zvornik policija Drina

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