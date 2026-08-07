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Tragedija na Tajlandu: Sedmoro poginulih u pucnjavi u školi, među njima i napadač

Tragedija na Tajlandu: Sedmoro poginulih u pucnjavi u školi, među njima i napadač

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Sedam ljudi poginulo je u pucnjavi u školi na Tajlandu, uključujući napadača, a 15 ljudi je ranjeno, rečeno je iz tajlandske nacionalne policije.

Pucnjava u školi na Tajlandu Izvor: ThaiEnquirer/X

Policija navodi da su među žrtvama i učenici i nastavnici.

Osumnjičeni napadač je 14-godišnji učenik devetog razreda, javlja Bi-Bi-Si.

Tajlandski javni servis PBS javio je da se pucnjava dogodila u dobro poznatoj srednjoj školi nedaleko od Bangkoka u provinciji Nontaburi.

Istraga je u toku, na licu mjesta su ekipe za vanredne situacije, a policija je zatražila da se građani ne približavaju mjestu napada u školi Debsirijan /Debsirin School/ koja ima filijale širom Tajlanda i smatra se prestižnom. 

(Srna)

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