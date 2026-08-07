Tragedija na Tajlandu: Sedmoro poginulih u pucnjavi u školi, među njima i napadač

Sedam ljudi poginulo je u pucnjavi u školi na Tajlandu, uključujući napadača, a 15 ljudi je ranjeno, rečeno je iz tajlandske nacionalne policije.

Izvor: ThaiEnquirer/X

Policija navodi da su među žrtvama i učenici i nastavnici.

Osumnjičeni napadač je 14-godišnji učenik devetog razreda, javlja Bi-Bi-Si.

Tajlandski javni servis PBS javio je da se pucnjava dogodila u dobro poznatoj srednjoj školi nedaleko od Bangkoka u provinciji Nontaburi.

Student shooter dies by suicide after Nonthaburi school attack; 2 dead, up to 20 injured



A student believed to be the shooter in the attack at Debsirin Nonthaburi School in Bang Kruai district died by suicide after opening fire inside the school on Friday, according to officials…pic.twitter.com/ji5sky38tN — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer)August 7, 2026

Istraga je u toku, na licu mjesta su ekipe za vanredne situacije, a policija je zatražila da se građani ne približavaju mjestu napada u školi Debsirijan /Debsirin School/ koja ima filijale širom Tajlanda i smatra se prestižnom.

(Srna)



