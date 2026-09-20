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Albanci napravili haos u Štutgartu zbog presude vođama OVK: Sukobili se sa njemačkim specijalcima (Video)

Albanci napravili haos u Štutgartu zbog presude vođama OVK: Sukobili se sa njemačkim specijalcima (Video)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Dok su masovna okupljanja albanske dijaspore u Minhenu i Kelnu protekla mirno, protesti u Štutgartu povodom presude liderima bivše OVK prerasli su u nemire u kojima su morale da intervenišu njemačke specijalne jedinice.

Žestoki neredi Albanaca u Štutgartu Izvor: Indexonline.net/Screenshot

Hiljade Albanaca preplavile su velike gradove širom Njemačke kako bi protestovale zbog odluke Specijalnog suda protiv lidera OVK.

Dok su u pojedinim gradovima, poput Kelna i Minhena, protesti protekli bez ijednog incidenta, isto se ne može reći i za Štutgart.

Izvori portala IndeksOnline sa lica mjesta navode da je na protestu bila neophodna intervencija specijalnih jedinica njemačke policije. To je rezultiralo hapšenjem nekoliko demonstranata.

U nastavku pogledajte snimke:

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albanci OVK

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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Hvala što ste poslali vijest.

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