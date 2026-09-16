Haos u Hagu nakon presude Tačiju: Pristalice OVK gađale policiju kamenjem, upotrijebljen vodeni top

Neredi u Hagu nakon presude bivšim čelnicima OVK. Policija intervenisala protiv demonstranata koji su napali kamenjem.

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Ispred zgrade Specijalizovanih vijeća Kosova u Hagu došlo je do nereda odmah nakon izricanja prvostepene presude bivšim čelnicima tzv. OVK.

Prema snimcima i izvještajima sa društvenih mreža i lokalnih medija, incident se dogodio na i oko Malivelda, gdje su stotine pristalica izrazile podršku osuđenima, piše Omroepwest.

Jedinice za razbijanje demonstracija morale su da intervenišu, a upotrebljen je vodeni top. Priveden je određen broj ljudi.

Nekoliko demonstranata skočilo je na krov policijskog kombija u pokretu. Osim toga, neko je motkom za zastavu udario u kombi, a ka jednom vozilu je bačen kišobran.

Dutch police just arrested dozens of Albanian invaders who unleashed chaos in The Hague!



After groups of Albanian migrants attacked police with stones, bottles and sticks, Dutch police finally moved in.



There's no place for Radical Islam in Netherlands!… — Mario ZNA (@MarioBojic)September 16, 2026

U Hagu su se vijorile albanske zastave i čula se muzika. Ulicama prolaze automobili sa albanskim zastavama, a demonstranti uzvikuju parole u znak podrške OVK-u.

Clash between angry protesters and police in The Hague over the verdict of the Kosovo Specialist Chambers.



Police used water to disperse protesters.https://t.co/fsoZ56gw7Opic.twitter.com/uWU3ES6u2l — kos_data (@kos_data)September 16, 2026

Na društvenim mrežama objavljeni su brojni snimci nereda u Hagu.

Breaking: Foreign spy tries to escalate tensions during the trial against KLA leaders in Hague



Dutch police quickly intervened and the person was extradited from the sitepic.twitter.com/RISzFzGexg — Epirote Report (@EpiroteReport)September 16, 2026

(MONDO)