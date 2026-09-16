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Haos u Hagu nakon presude Tačiju: Pristalice OVK gađale policiju kamenjem, upotrijebljen vodeni top

Haos u Hagu nakon presude Tačiju: Pristalice OVK gađale policiju kamenjem, upotrijebljen vodeni top

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Neredi u Hagu nakon presude bivšim čelnicima OVK. Policija intervenisala protiv demonstranata koji su napali kamenjem.

Neredi u Hagu nakon presude Tačiju Izvor: ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ispred zgrade Specijalizovanih vijeća Kosova u Hagu došlo je do nereda odmah nakon izricanja prvostepene presude bivšim čelnicima tzv. OVK.

Prema snimcima i izvještajima sa društvenih mreža i lokalnih medija, incident se dogodio na i oko Malivelda, gdje su stotine pristalica izrazile podršku osuđenima, piše Omroepwest.

Jedinice za razbijanje demonstracija morale su da intervenišu, a upotrebljen je vodeni top. Priveden je određen broj ljudi.

Nekoliko demonstranata skočilo je na krov policijskog kombija u pokretu. Osim toga, neko je motkom za zastavu udario u kombi, a ka jednom vozilu je bačen kišobran.

U Hagu su se vijorile albanske zastave i čula se muzika. Ulicama prolaze automobili sa albanskim zastavama, a demonstranti uzvikuju parole u znak podrške OVK-u.

Na društvenim mrežama objavljeni su brojni snimci nereda u Hagu.

(MONDO)

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Tagovi

Hašim Tači Hag presuda neredi demonstracije

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