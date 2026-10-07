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SDS analizira gubitak izbora: Sjednica Predsjedništva u srijedu, uskoro zasjeda i Glavni odbor

SDS analizira gubitak izbora: Sjednica Predsjedništva u srijedu, uskoro zasjeda i Glavni odbor

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Predsjednik SDS-a Branko Blanuša najavio je danas da će u srijedu, 14. oktobra, biti održana sjednica Predsjedništva SDS na kojoj će biti analizirani izborni rezultati, a da će ubrzo nakon toga biti zakazana i sjednica Glavnog odbora stranke.

SDS pokrivalica Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić

"Najvažnije je da će SDS u narednom periodu otvoreno razgovarati o svim pitanjima koja su važna za naše dalje djelovanje. Na sjednicama stranačkih organa analiziraćemo izborne rezultata i donijeti odluke o organizacionim pitanjima", rekao je Blanuša.

On je naglasio da su odluke u SDS-u uvijek donosili i donosiće članstvo i stranački organi, saopšteno je iz ove stranke.

Blanuša je naveo da će nakon sjednica Predsjedništva i Glavnog odbora SDS-a javnost biti upoznata sa zaključcima i odlukama.

Kandidati SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša i za srpskog člana Predsjedništva BiH Marinko Božović ubjedljivo su izgubili na proteklim opštim izborima od kandidata SNSD-a, dok je SDS u Narodnoj skupštini Republike Srpske izgubio primat najjače opozicione stranke, koji je od nje preuzeo Pokret "Sigurna Srpska". 

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