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Blanuša i Božović iz Sokoca: Promjene neophodne, pravda mora da se vrati u Republiku Srpsku

Blanuša i Božović iz Sokoca: Promjene neophodne, pravda mora da se vrati u Republiku Srpsku

Izvor mondo.ba
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Branko Blanuša i Marinko Božović poručili su u Sokocu da su promjene neophodne, uz najave podrške borcima i borbe protiv korupcije.

Blanuša i Božović na Sokocu Izvor: SDS

Kandidat za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša i kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH Marinko Božović poručili su večeras u Sokocu da su promjene neophodne kako bi institucije Republike Srpske ponovo bile u službi građana, a ne pojedinaca i grupa.

Blanuša je rekao da očekuje podršku širokog fronta građana koji smatraju da Republika Srpska ne ide u dobrom pravcu i da su joj potrebne promjene.

"Neophodno je da se vrati pravda u Republiku Srpsku, jer vidimo na svakom koraku da ljudima fali te pravde. Nepravdu osjećaju radnici, poljoprivrednici, penzioneri, borci i svi oni koji pokušavaju da ostvare svoja prava", rekao je. 

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 Posebno je istakao položaj boraca, navodeći da će snažnija podrška toj populaciji biti jedna od obaveza nove vlasti.

"Povećanje boračkog dodatka će definitivno biti odmah i značajno, ali naš program podrazumijeva mnogo širi paket podrške. Naši borci moraju imati položaj i dostojanstvo koje im pripada", poručio je Blanuša. 

Božović je rekao da Srpska demokratska stranka, zajedno sa koalicionim partnerima, predstavlja, kako je naveo, garanciju očuvanja ustavne pozicije Republike Srpske i njenih nadležnosti.

"Sa nama je Republika Srpska sigurna, sa nama Republika Srpska ima crvenu liniju i njena državotvornost neće doći u pitanje. Nećemo dozvoliti da se politika vodi tako da se razvlašćuje Republika Srpska", poručio je Božović. 

On je kao jedan od najvećih problema sa kojima se građani suočavaju izdvojio visok stepen korupcije, ali i probleme u zdravstvu, obrazovanju, bezbjednosti i drugim oblastima.

"Mi moramo dati prave odgovore. Pripremili smo program Srpske demokratske stranke i ponašaćemo se u skladu sa njim. Želimo da se pravda vrati u Srpsku na svim nivoima", rekao je Božović.

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Tagovi

SDS Branko Blanuša Marinko Božović Izbori 2026

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