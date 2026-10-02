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Prvi američki ratni avioni stigli na Tajvan: Tramp pregovarao sa Sijem, pa poslao lovce na ostrvo

Prvi američki ratni avioni stigli na Tajvan: Tramp pregovarao sa Sijem, pa poslao lovce na ostrvo

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Sjedinjene Države isporučile su danas Tajvanu prva dva od 65 ratnih aviona F-16V.

Lovci F16V stigli na Tajvan Izvor: Gianluca Vannicelli/ipa-agency / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sjedinjene Američke Države isporučile su danas prva dva od ukupno planirana 65 ratnih aviona F-16V koja su naručena još 2019. godine, piše "Al Džazira". Ukupna vrijednost prva dva aviona iznosi oko osam milijardi dolara.

Tajvan je naručio avione još 2019. godine, ali je isporuka počela tek sada zbog problema u proizvodnji. Nakon toga su počeli problemi i sa snadbijevanjem.

Tajvan čeka i dodatni paket naoružanja od 14 milijardi dolara. Ta isporuka dodatnog naoružanja je djelimično stopirana od maja ove godine zbog sastanka američkog predsjednika Donalda Trampa sa predsjednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom.

Sjedinjene Države podržavaju vojno, ekonomski i politički Tajvan što je uzrok spora sa Kinom. O tome je Tramp i razgovarao sa kineskim predsednikom Sijem kada su se sastali u maju ove godine.  

Tajvan u velikoj meri nabavlja oružje od Sjedinjenih Država, svog najvećeg i glavnog saveznika. Tajvan pojačava odbranu svoje zemlje u slučaju invazije Kine koja ovo ostrvo smatra svojom teritorijom i godinama unazad održava vojne vežbe blizu granica Tajvana što druga strana tumači kao provokaciju i navodnu pripremu direktnog rata.

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03:10
Ljudi pokušavaju da izvuku putnike iz aviona nakon što se srušio na autoputu u Teksasu
Izvor: AP
Izvor: AP

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Tagovi

tajvan avioni lovci SAD

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