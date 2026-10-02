Sjedinjene Države isporučile su danas Tajvanu prva dva od 65 ratnih aviona F-16V.

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Sjedinjene Američke Države isporučile su danas prva dva od ukupno planirana 65 ratnih aviona F-16V koja su naručena još 2019. godine, piše "Al Džazira". Ukupna vrijednost prva dva aviona iznosi oko osam milijardi dolara.

Tajvan je naručio avione još 2019. godine, ali je isporuka počela tek sada zbog problema u proizvodnji. Nakon toga su počeli problemi i sa snadbijevanjem.

Tajvan čeka i dodatni paket naoružanja od 14 milijardi dolara. Ta isporuka dodatnog naoružanja je djelimično stopirana od maja ove godine zbog sastanka američkog predsjednika Donalda Trampa sa predsjednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom.

Vidi opis Prvi američki ratni avioni stigli na Tajvan: Tramp pregovarao sa Sijem, pa poslao lovce na ostrvo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TOMS KALNINS/EPA Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Gianluca Vannicelli/ipa-agency / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: KEIZO MORI / UPI / Profimedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Msgt. Andrew Sinclair/U.S. Air / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Prezat Denis/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Ludovic MARIN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Eibner-Pressefoto/Memmler / imago stock&people / Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: YouTube/Printscreen/Jonathan Winton Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Frederic Moreau / AFP / Profimedia Br. slika: 10 10 / 10

Sjedinjene Države podržavaju vojno, ekonomski i politički Tajvan što je uzrok spora sa Kinom. O tome je Tramp i razgovarao sa kineskim predsednikom Sijem kada su se sastali u maju ove godine.

Tajvan u velikoj meri nabavlja oružje od Sjedinjenih Država, svog najvećeg i glavnog saveznika. Tajvan pojačava odbranu svoje zemlje u slučaju invazije Kine koja ovo ostrvo smatra svojom teritorijom i godinama unazad održava vojne vežbe blizu granica Tajvana što druga strana tumači kao provokaciju i navodnu pripremu direktnog rata.

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