Doktorica koja je u Tomislavgradu dobila otkaz zbog objave o Mladiću zaposlena u UKC-u RS

Doktorica Jelena Jović, kojoj je u Domu zdravlja Tomislavgrad uručen otkaz nakon objave o Ratku Mladiću, zaposlila se u UKC-u Republike Srpske u Banjaluci.

Izvor: Facebook/UKC RS

Doktorica Jelena Jović, kojoj je krajem avgusta prestao radni odnos u Domu zdravlja Tomislavgrad nakon objave na društvenim mrežama o Ratku Mladiću, zaposlila se u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci.

Informaciju je danas objavio sam UKC RS, navodeći da je Jović zasnovala radni odnos u toj zdravstvenoj ustanovi. Zaposlenje je, kako je navedeno, predstavljeno tokom obilježavanja osme godišnjice rada Urgentnog centra.

"Danas je dr Jelena Jović zasnovala radni odnos u UKC Republike Srpske, nakon što joj je, pod okolnostima koje su izazvale pažnju javnosti, prestao radni odnos u Domu zdravlja u Tomislavgradu", objavljeno je iz UKC-a RS.

Jović je prethodno radila u Domu zdravlja Tomislavgrad, a slučaj je dospio u javnost nakon što je na društvenim mrežama objavila fotografiju Ratka Mladića uz poruku: "Počivaj u miru generale i hvala!".

Nakon reakcija javnosti, iz Doma zdravlja Tomislavgrad saopšteno je da je sproveden disciplinski postupak kojim je utvrđeno da je upravo Jović objavila sporni sadržaj. Slučaj je prijavljen nadležnoj policijskoj stanici, a doktorici je uručen otkaz ugovora o radu.

Direktorica Doma zdravlja Tomislavgrad Ivanka Živković tada je poručila da ustanova ne želi da toleriše sadržaje kojima se, kako je navela, veličaju ratni zločini i vrijeđaju žrtve.

"U Domu zdravlja Tomislavgrad nema i neće biti mjesta za veličanje ratnih zločina, širenje mržnje i postupke koji vrijeđaju žrtve te narušavaju povjerenje pacijenata u našu ustanovu", izjavila je Živković.

Jović je tako nakon prestanka radnog odnosa u Tomislavgradu, prema objavi UKC-a RS, već 1. oktobra zasnovala novi radni odnos u najvećoj zdravstvenoj ustanovi u Republici Srpskoj.

(MONDO)