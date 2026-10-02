logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kakav je vaš politički ukus? Posljednjeg dana izborne kampanje stigao i sladoled u stranačkim bojama (Foto, video)

Kakav je vaš politički ukus? Posljednjeg dana izborne kampanje stigao i sladoled u stranačkim bojama (Foto, video)

Autor Mihajlo Popović Izvor Mondo
0

Posljednjeg dana izborne kampanje Banjalučani su dobili priliku da probaju "politički" sladoled.

Banjalučani su dobili priliku da probaju "politički" sladoled Izvor: Slaven Petković - Mondo


U moru izbornih poruka koje su stranke plasirale tokom kampanje, dosjetljivi ugostitelji u popularnom Parkiću u centru grada svoju ponudu uvrstili su i neobičnu poslasticu, pa se ovog puta politički ukusi ne procjenjuju samo na osnovu predizbornih programa, već i po tome koliko su slatki, kremasti ili osvježavajući.

Politički orijentisani, ali i oni koji tvrde da ih politika ne zanima, imaju priliku da provjere kakvog su ukusa sladoledi SNSD-a, PSS-a, Ujedinjene Srpske, Narodnog fronta, SDS-a, „Za pravdu i red“, „Volje naroda Srpske – dr Vlado Đajić“, „Života“, Socijalističke partije i Socijalističke partije Srpske.

 Tako su se izbori, barem na kratko, preselili iz političkih tribina i medijskih sučeljavanja u slastičarnicu. Umjesto pitanja ko će osvojiti najviše glasova, nameće se i ono mnogo slađe – ko ima najbolji ukus.

Neki će možda birati prema političkom opredjeljenju, drugi iz čiste radoznalosti, a biće vjerovatno i onih koji će, nakon što probaju sve ponuđene ukuse, zaključiti da im je ipak najdraži – onaj neutralni.

U svakom slučaju, riječ je o zanimljivoj i duhovitoj ilustraciji izborne atmosfere u gradu, u kojoj se politička konkurencija ovog puta mjeri kašičicom, a ne glasom.

Ostaje da se vidi da li će ova neobična ponuda ostati i u narednim danima, dok traje prebrojavanje glasova i iščekivanje izbornih rezultata, ili će politički sladoled biti povučen zbog poštovanja izborne tišine.

A do tada, Banjalučani mogu da biraju. Samo ovog puta – kuglu po kuglu.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

sladoled Izbori 2026 Banjaluka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ