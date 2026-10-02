Kakav je vaš politički ukus? Posljednjeg dana izborne kampanje stigao i sladoled u stranačkim bojama (Foto, video)

Posljednjeg dana izborne kampanje Banjalučani su dobili priliku da probaju "politički" sladoled.

Izvor: Slaven Petković - Mondo



U moru izbornih poruka koje su stranke plasirale tokom kampanje, dosjetljivi ugostitelji u popularnom Parkiću u centru grada svoju ponudu uvrstili su i neobičnu poslasticu, pa se ovog puta politički ukusi ne procjenjuju samo na osnovu predizbornih programa, već i po tome koliko su slatki, kremasti ili osvježavajući.

Politički orijentisani, ali i oni koji tvrde da ih politika ne zanima, imaju priliku da provjere kakvog su ukusa sladoledi SNSD-a, PSS-a, Ujedinjene Srpske, Narodnog fronta, SDS-a, „Za pravdu i red“, „Volje naroda Srpske – dr Vlado Đajić“, „Života“, Socijalističke partije i Socijalističke partije Srpske.

Tako su se izbori, barem na kratko, preselili iz političkih tribina i medijskih sučeljavanja u slastičarnicu. Umjesto pitanja ko će osvojiti najviše glasova, nameće se i ono mnogo slađe – ko ima najbolji ukus.

Neki će možda birati prema političkom opredjeljenju, drugi iz čiste radoznalosti, a biće vjerovatno i onih koji će, nakon što probaju sve ponuđene ukuse, zaključiti da im je ipak najdraži – onaj neutralni.

U svakom slučaju, riječ je o zanimljivoj i duhovitoj ilustraciji izborne atmosfere u gradu, u kojoj se politička konkurencija ovog puta mjeri kašičicom, a ne glasom.

Ostaje da se vidi da li će ova neobična ponuda ostati i u narednim danima, dok traje prebrojavanje glasova i iščekivanje izbornih rezultata, ili će politički sladoled biti povučen zbog poštovanja izborne tišine.

A do tada, Banjalučani mogu da biraju. Samo ovog puta – kuglu po kuglu.

(Mondo)