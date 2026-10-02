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Servisne informacije pred izbore: Pogledajte radno vrijeme lokacija za izdavanje ličnih dokumenata u RS

Servisne informacije pred izbore: Pogledajte radno vrijeme lokacija za izdavanje ličnih dokumenata u RS

Autor Dušan Volaš
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Lokacije za izdavanje ličnih dokumenata u Republici Srpskoj radiće tokom vikenda zbog održavanja opštih izbora, saopšteno je iz Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske.

18375535.jpg Izvor: MUP RS

Radno vrijeme u subotu i nedjelju, 3. i 4. oktobra, biće od 07.00 do 19.00 časova.

Građanima će biti na raspolaganju referati ličnih karata, prebivališta, boravišta i JMB, uključujući i akviziciju, naveli su iz MUP-a.

Tokom vikenda će zbog izbora biti na znazi i zabrana prevoza eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na području Republike Srpske.

Od toga su izuzeti prevoz protivgradnih raketa za potrebe "Protivgradne preventive Republike Srpske" i za prevoz pirotehničkih sredstava za izvođenje najavljenih vatrometa u nedjelju od ponoći do ponedjeljka, 5. oktobra, do 6.00 časova ujutru.

Ministarstvo u sjedištu, policijske uprave i stanice u ove dane neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme.

U istom periodu važiće i zabrana saobraćaja za teretna vozila koja prelaze 3,5 tone ukupne mase na svim javnim putevima u Republici Srpskoj.

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Tagovi

opšti izbori 2026. lični dokumenti

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