Pronađena Kolumbijka za kojom se tragalo u Banjaluci

Kolumbijska državljanka Marija Lus, za kojom se tragalo u Banjaluci, pronađena je danas oko 17 časova na području grada.

Izvor: Mondo/Mup RS

Kolumbijska državljanka Marija Lus za kojim se tragalo u Banjaluci pronađena je danas na području grada, rečeno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Kolumbijaka je nestala u 11.50 časova kod hotela "Talija" u Banjaluci, a pronađena je oko 17.00 časova na osnovu informacija dobijenih od građana koji su pratili zvanične objave MUP-a Republike Srpske u medijima.

Iz Policijske uprave Banjaluka zahvaljuju se građanima na odgovornom ponašanju, pravovremenim informacijama i uspješnoj saradnji.