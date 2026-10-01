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Pronađena Kolumbijka za kojom se tragalo u Banjaluci

Pronađena Kolumbijka za kojom se tragalo u Banjaluci

Autor Haris Krhalić
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Kolumbijska državljanka Marija Lus, za kojom se tragalo u Banjaluci, pronađena je danas oko 17 časova na području grada.

kolumbijka Marija Lus Izvor: Mondo/Mup RS

Kolumbijska državljanka Marija Lus za kojim se tragalo u Banjaluci pronađena je danas na području grada, rečeno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Kolumbijaka je nestala u 11.50 časova kod hotela "Talija" u Banjaluci, a pronađena je oko 17.00 časova na osnovu informacija dobijenih od građana koji su pratili zvanične objave MUP-a Republike Srpske u medijima.

Iz Policijske uprave Banjaluka zahvaljuju se građanima na odgovornom ponašanju, pravovremenim informacijama i uspješnoj saradnji.

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