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Vlado Đajić stigao i na nebo: Avion vukao njegov transparent iznad Banjaluke

Vlado Đajić stigao i na nebo: Avion vukao njegov transparent iznad Banjaluke

Autor Haris Krhalić
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Predizborna kampanja u završnici, avion je iznad Banjaluke vukao transparent sa imenom Vlade Đajića i porukom "Nema izdaje".

vlado đajić avion Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Izborna kampanja ulazi u samu završnicu, a do nedjelje i glasanja ostalo je još svega nekoliko dana.

Da se za glas birača koriste različiti načini promocije, pokazuje i prizor zabilježen danas iznad Banjaluke.

Kada je na zemlji postalo tijesno za sve predizborne poruke, jedna od njih danas je stigla i u nebo iznad Banjaluke.

Avion koji je nadlijetao grad za sobom je vukao reklamni transparent sa imenom Vlade Đajića kao i sloganom "Nema izdaje"

Opšti izbori u BiH zakazani su za nedjelju, 4. oktobar, a do tada kandidatima ostaje još malo vremena da se obrate biračima.
U završnici kampanje, očigledno, reklama može stići na gotovo svako mjesto - pa i nekoliko stotina metara iznad Banjaluke.

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Tagovi

Vlado Đajić Volja naroda Srpske dr Vlado Đajić Izbori 2026

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