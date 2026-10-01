Predizborna kampanja u završnici, avion je iznad Banjaluke vukao transparent sa imenom Vlade Đajića i porukom "Nema izdaje".
Izborna kampanja ulazi u samu završnicu, a do nedjelje i glasanja ostalo je još svega nekoliko dana.
Da se za glas birača koriste različiti načini promocije, pokazuje i prizor zabilježen danas iznad Banjaluke.
Kada je na zemlji postalo tijesno za sve predizborne poruke, jedna od njih danas je stigla i u nebo iznad Banjaluke.
Avion koji je nadlijetao grad za sobom je vukao reklamni transparent sa imenom Vlade Đajića kao i sloganom "Nema izdaje"
Opšti izbori u BiH zakazani su za nedjelju, 4. oktobar, a do tada kandidatima ostaje još malo vremena da se obrate biračima.
U završnici kampanje, očigledno, reklama može stići na gotovo svako mjesto - pa i nekoliko stotina metara iznad Banjaluke.
Vlado Đajić stigao i na nebo: Avion vukao njegov transparent iznad Banjaluke