Jesen u najljepšem izdanju: I danas sunčano i toplo, temperatura do 27 stepeni

U BiH će danas biti pretežno sunčano i toplo, uz malu oblačnost.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Duvaće slab do umjeren vjetar, lokalno i pojačan istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini južni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Dnevna temperatura vazduha biće od 22 do 27, a u višim predjelima od 18 stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros je pretežno vedro, a po kotlinama i uz riječne tokove ima magle.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Sokolac minus jedan, Gacko, Čemerno i Šipovo četiri, Han Pijesak, Rudo, Ribnik, Drinić, Višegrad, Livno i Bjelašnica pet, Foča, Bileća, Srebrenica, Zenica i Sanski Most šest, Banjaluka, Bijeljina, Prijedor, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Sarajevo i Bihać sedam, Doboj, Kalinovik i Tuzla osam, Zvornik i Kneževo devet, Mrakovica i Gradačac 12, Trebinje 14, te Mostar 16 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Većina puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ je prohodna, saobraćaj se odvija redovno, osim na dionicama sa radovima, gdje se saobraćaj odvija uz privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju i gdje su mogući kraći zastoji, saopštio je Auto-moto savez /AMS/ Republike Srpske.

U koltinama i uz riječene tokove, kao i u višim predjelima upozorenje na smanjenu vidljivost, zbog jutranje magle.

Iz AMS-a napominju da je bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove, neophodna oprezna vožnja prilagođena stanju i uslovima na putu, kao i poštovanje saobraćajnih propisa.

U toku je rehabilitacija dionice magistralnog puta Dragotinja-Prijedor, gdje je obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije.

Na dionici magistralnog puta granica Republika Srpska/fBiH /Lepnica/-Lončari i dionica Lončari-Pelagićevo, te na dionici Obudovac 2-Lončari i dionici Lončari granica Republike SrpskS/Brčko distrikta /Brčko 1/ zbog izgradnje kružne raskrsnice na ukrštanju navedenih putnih pravaca, izmjenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Zbog rekonstrukcije mosta, preko rijeke Tatinac, izmjenjen je režim saobraćaja na rdionici regionalnog puta Graiseljići-Klanci.

Izmjene u odvijanju saobraćaja zbog radova su na magistralnom puta Klašnice-Šargovac-Banjaluka, kao i u Trnu, zatim na magistralonim putevima Razboj LJevčanski-Srbac i Laktaši-auto-put, na regionalnom putu Razboj LJevčanski-Laktaši, kao i na dionici Kozarac-Lamovita gdje je u toku privremeno izmještanje dijela trase.

Privremene obustave su preko Romanije, na magistralnom putu Podromanija - Sumbulovac, zbog izvođenja minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila. Radovi se izvode radnim danima i subotom od 9.00 do 12.00 časova i traju od 10 do 15 minuta.

Zbog proširenja javne rasvjete na auto-putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Mahovljani-Glamočani, dolazi do izmjene u odvijanju saobraćaja radnim danima i subotom od 7.00 do 17.00 časova.

Izmjene su zbog radova na magistralnom putu Krupac-Bogatići radi sanacije cjevovoda malehidroelektrane Krupac, kao i na magistralnim putevima kod Modriče i Bijeljine gdje je u toku izgradnja auto-puteva.

Radovi se izvode uz magistralni put u Patkovači na putu Bijeljina-Zvornik gdje je u toku izgradnja trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni osnovne škole, pa se vozačima savjetuje oprezna vožnja.

Na ulazu u Bijeljinu izmijenjen je režim saobraćaja iz pravca Brčkog zbog rekonstrukcije i dogradnje mosta preko Majevičkog kanala. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tona idu preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini gradilišta, a vozila iznad dozvoljene mase preusmjeravaju se preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska.

Zbog radova vezanih za izgradnju auto-puta Rača-Bijeljina, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na obližnjim magistralnim putevima. Postavljena je privremena saobraćajna signalizacija i njeno poštovanje je obavezno. U okviru ovih radova u toku je i izgradnja nadvožnjaka na regionalnom putu.

Radovi se izvode i na putnim pravcima Čelinac-Kotor Varoš, Ukrina-Klupe, Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, Dobro Polje-Miljevina, kod Doboja gdje je u toku izgradnja auto-puta na koridoru Pet ce.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija jednom kolovoznom trakom, a vozila iznad dozvoljene mase preusmjeravaju se na alternativne pravce.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom.

Klizišta usporavaju saobraćaj na putnim pravcima Kozarac-Vodice, Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu Bušletić-Zelinja, zatim Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara, a u Vijačanima na putu Prnjavor-Ukrina jednom trakom vozi se 50 metara.

U FBiH je za saobraćaj zatvorena dionica auto-puta Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta.

Zbog nastavka izgradnje poddionice auto-puta Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put.

Na auto-putu dionici Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

U toku su radovi na magistralnom putu Mostar-Čitluk-brdo Hum, zbog čega se svakog dana, osim nedjelje, od 7.00 do časova saobraća usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

U toku je izgradnja pješačkih staza na magistralnim putevima Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje, zbog čega se na mjestima radova saobraćaj odvija naizmjenično, jednom trakom.

(Srna/Mondo)