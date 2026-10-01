Šokantan slučaj u Americi: Žena preživjela dvije doze smrtonosne injekcije

Krista Gejl Pajk preživjela je pogubljenje smrtonosnom injekcijom u Tenesiju. Osuđenica za brutalno ubistvo ostala je živa i nakon dvije doze otrova, zbog čega je hitno prebačena u bolnicu.

Izvor: Tennessee Department of Correction

Američka savezna država Tenesi nije uspjela da pogubi 50-godišnju Kristu Gejl Pajk, osuđenu na smrt zbog ubistva koje je počinila sa 18 godina.



Pajk su tokom pokušaja pogubljenja dali dvije doze pentobarbitala, lijeka koji Tenesi koristi za smrtonosne injekcije, ali je ostala živa. Nakon toga je vozilom hitne pomoći prevezena iz zatvora u bolnicu. Njeno zdravstveno stanje zasada nije poznato.

Nakon dvije doze i dalje se čulo kako hrče

Novinari koji su prisustvovali pogubljenju naveli su da je Pajk bila vezana za ležaj u komori za pogubljenja. U jednom trenutku podigla je glavu i pitala zatvorsko osoblje da li ruka treba tako da joj se osjeća.

Druga doza pentobarbitala bila je primijenjena do 20.26 po lokalnom vremenu. Pajk se nakon toga i dalje čula kako glasno hrče iza zatvorene zavjese.

Mikrofon je isključen u 20.53, a novinarima je rečeno da napuste prostoriju. Zatvorski zvaničnici tada nisu mogli da objasne šta se dogodilo.

Njeni advokati podnijeli su hitne zahtjeve sudovima tražeći da se postupak odmah prekine i da joj se pruži medicinska pomoć.

Prema organizaciji Death Penalty Information Center, bilo je slučajeva u kojima pogubljenje nije moglo biti sprovedeno zbog problema sa pronalaskom vene, ali nije poznat raniji slučaj u kojem je osuđenik ostao živ nakon što su mu već primijenjeni lijekovi predviđeni za pogubljenje.

Pogubljenje prvo bilo zaustavljeno, pa ipak dozvoljeno

Pajk je prvobitno trebalo da bude pogubljena u srijedu ujutru. Savezni apelacioni sud zaustavio je pogubljenje oko sat vremena prije zakazanog termina kako bi razmotrio tvrdnju odbrane da tokom izricanja kazne nisu dovoljno uzeti u obzir seksualno zlostavljanje i traume koje je pretrpjela u djetinjstvu.

Tenesi se žalio Vrhovnom sudu SAD, koji je kasnije istog dana ukinuo odlaganje i omogućio nastavak pogubljenja.

Pajk bi, da je pogubljenje uspjelo, postala prva žena koju je Tenesi pogubio u više od 200 godina.

Osuđena zbog brutalnog ubistva 19-godišnjakinje

Pajk je osuđena zbog ubistva 19-godišnje Kolin Slemer 1995. godine u Noksvilu. Tada 18-godišnja Pajk, njen 17-godišnji dečko Tadaril Šip i još jedna djevojka namamili su Slemer u šumovito područje. Slemer je tamo pretučena i izbodena, a na njenom tijelu urezan je pentagram.

Tužioci su tvrdili da je Pajk smatrala Slemer suparnicom zbog svog dečka. Pajk je osuđena na smrtnu kaznu, dok je Šip dobio doživotni zatvor sa mogućnošću uslovnog otpusta.

Pajk posljednjih godina nije poricala da je počinila ubistvo. Njeni advokati su pokušavali da izdejstvuju preinačenje kazne u doživotni zatvor bez mogućnosti izlaska, pozivajući se na njen uzrast u vrijeme zločina, teško djetinjstvo, seksualno zlostavljanje i dijagnoze bipolarnog poremećaja i posttraumatskog stresnog poremećaja.

Guverner Tenesija Bil Li odbio je zahtjev za pomilovanje.

Drugo neuspjelo pogubljenje u Tenesiju ove godine

Ovo je već drugi put ove godine da Tenesi nije uspio da sprovede pogubljenje.

U maju je država odustala od pogubljenja Tonija Karutersa nakon što izvršioci više od sat vremena nisu uspjeli da postave intravensku liniju potrebnu za davanje pentobarbitala.

(Mondo.rs)