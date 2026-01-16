logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tramp tvrdi da je otkazano čak 800 javnih pogubljenja u Iranu: Smiruje se situacija na Bliskom istoku

Tramp tvrdi da je otkazano čak 800 javnih pogubljenja u Iranu: Smiruje se situacija na Bliskom istoku

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Tramp otkrio da je 800 javnih pogubljenja demonstranata otkazano u Iranu.

Tramp otkrio da je 800 javnih pogubljenja demonstranata otkazano u Iranu Izvor: Shutterstock/printscreen

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je da ima saznanja iz Irana, u kojima su i dalje protesti širom zemlje, da je otkazano više od 800 javnih pogubljenja demonstranata. On je ranije tokom ove nedjelje javno zaprijetio Iranu da hitno prestanu sa javnim pogubljenjima inače režim u Teheranu očekuju drastične posljedice.

"Izuzetno poštujem to što su sva zakazana javna pogubljenja, koja je trebalo da se dogode juče, više od 800 njih, otkazana od strane režima u Iranu. Hvala vam!", otkrio je Tramp.

Pogledajte fotografije sa protesta u Iranu

Da podsjetimo, u Iranu su izbili protesti krajem decembra 2025. zbog ekonomske situacije u zemlji - nacionalna valuta je oslabila, inflacija je velika i cijene su “eksplodirale”. U međuvremenu su protesti eskalirali u masovne demonstracije u više desetina gradova u Iranu.

Nema interneta i telefonske veze u mnogim dijelovima zemlje. Otkazani su brojni letovi, mnoge avio-kompanije su otkazale letove ka Iranu.

Pročitajte i ovo

Tagovi

Iran Donald Tramp smrtna kazna

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ