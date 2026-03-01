logo
"Pristao sam na pregovore": Tramp najavio kraj rata sa Iranom?

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Donald Tramp najavio nove pregovore sa Iranom.

Donald Tramp najavio pregovore sa Iranom Izvor: Nathan Posner / AFP / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp je u intervjuu za "The Atlantic" najavio mogućnost kraja rata na Bliskom istoku s obzirom da je Iran, prema njegovim riječima, pristao na nove pregovore. U subotu 28. februara je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei nakon čega su američki mediji pisali da se mnogi vojni komandanti Irana predaju.

"Oni žele da razgovaraju, i ja sam pristao da razgovaram, tako da ću razgovarati sa njima. Trebalo je da to urade ranije.

Trebalo je da daju ono što je bilo veoma praktično i lako uraditi ranije. Predugo su čekali", rekao je Tramp, ali nije otkrio kada će otpočeti mirovni pregovori.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.

(Mondo.rs)

Donald Tramp Iran

