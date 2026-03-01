Proljeće na pragu: Danas do 20 stepeni

U cijeloj BiH danas će biti sunčano uz umjerenu oblačnost, sa temperaturom vazduha do 20 stepeni Celzijusovih.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Uveče se očekuje naoblačenje od zapada koje će do jutra zahvatiti ostale predjele, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab, na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Stanje na putevima

Uslovi za vožnju jutros su povoljni, a na dionicama koje prolaze kroz usjeke postoji opasnost od odrona, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na snazi je zabrana saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do tri i po tone je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Miljevina.

Izmjene su aktuelne i na dionici puta Dobro Polje-Brod na Drini, odnosno do granice sa Crnom Gorom na Šćepan polju.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka. Saobraćaj se odvija usporeno sa privremenim prekidima od po 10 minuta.

U Srpskoj rođeno 12 beba U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 12 beba, od kojih sedam djevojčica i pet dječaka. Najviše beba rođeno je u Banjaluci - sedam, zatim u Zvorniku dvije, te po jedna u Prijedoru, Foči i Bijeljini.

Zbog izgradnje pristupne saobraćajnice za čvorište "Omarska" na dionici magistralnog puta Lamovita-Ivanjska izmjenjen je režim saobraćaja.

Radovi su u toku na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj gdje je u toku uređenje razdjelnog pojasa.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraća se jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila nosivosti veće od 30 tona.

Radi postavljanja rasvjete u više tunela na magistralnom putu Brodar-Višegrad jedan, kao i na dionici magistralnog puta Međeđa-Brodar u tunelu "Kotva 2" izmijenjen je režim saobraćaja do 31. marta.

Minerski radovi izvode se u kamenolomu u Rogoušićima na magistralnom putu

Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta, kao i na dionici Lapišnica-LJubogošta, u mjestu Han Derventa svaki radni dan i subotom od 12.00 do 16.00 časova i to dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog aktiviranog klizišta u prekidu je saobraćaj na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji saobraćaj otežan.

Na teritoriji FBiH do ponoći je zabranjen prevoz eksplozivnih materija.

Zbog izgradnje bukobrana na dionici auto-puta Sarajevo sjever- Podlugovi saobraća samo preticajnom trakom.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila nosivosti do tri i po tone, dok je za vozila čija masa prelazi dozvoljenu saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja za putničke automobile.

Iz AMS podsjećaju da je granični prelaz Brčko otvoren za putnička vozila nosivosti do tri i po tone, a Karakaj za sve kategorije vozila.

Na prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.