Iranski dron "Šahid 136" pogodio luksuzni hotel u Bahreinu.

Izvor: Twitter/@WarMonitors/Screenshot

Iranski dron "šahid 136" pogodio je luksuzni hotel "Grand Er" u Manami, prijestonici Bahreina. Na društvenim mrežama pojavio se snimak udara u zgradu i eksplozije koja je potom uslijedila.

⚡️Another angle of the Iranian drone strike on a building in Bahrainpic.twitter.com/eLB5ezGfkY — War Monitor (@WarMonitors)February 28, 2026

Zasad nema zvaničnih informacija o povrijeđenima ili stradalima. Takođe, snimke sa društvenih mreža trenutno nije moguće potvrditi da su zaista autentični zbog čega treba uzeti sa rezervom ovaj događaj.

⚡️#BREAKINGDifferent angle of Bahrain high rise getting hit by drone, casualties reportedpic.twitter.com/FCpDxo7pwA — War Monitor (@WarMonitors)February 28, 2026

Pogledajte fotografije napada na Iran

Vidi opis Strašan napad u Bahreinu: Ljudi vrište dok gori poznati hotel (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: STR/AP Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Vahid Salemi/AP Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Leo Correa/AP Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Leo Correa/AP Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Vahid Salemi/AP Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Akasbashi / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: SalamPix/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: SalamPix/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

BONUS VIDEO: