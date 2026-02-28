Strašan napad u Bahreinu: Ljudi vrište dok gori poznati hotel (Video)

Iranski dron "Šahid 136" pogodio luksuzni hotel u Bahreinu.
Iranski dron "šahid 136" pogodio je luksuzni hotel "Grand Er" u Manami, prijestonici Bahreina. Na društvenim mrežama pojavio se snimak udara u zgradu i eksplozije koja je potom uslijedila.
⚡️Another angle of the Iranian drone strike on a building in Bahrainpic.twitter.com/eLB5ezGfkY— War Monitor (@WarMonitors)February 28, 2026
Zasad nema zvaničnih informacija o povrijeđenima ili stradalima. Takođe, snimke sa društvenih mreža trenutno nije moguće potvrditi da su zaista autentični zbog čega treba uzeti sa rezervom ovaj događaj.
⚡️#BREAKINGDifferent angle of Bahrain high rise getting hit by drone, casualties reportedpic.twitter.com/FCpDxo7pwA— War Monitor (@WarMonitors)February 28, 2026
