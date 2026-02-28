logo
Strašan napad u Bahreinu: Ljudi vrište dok gori poznati hotel (Video)

Izvor mondo.rs
Iranski dron "Šahid 136" pogodio luksuzni hotel u Bahreinu.

Iran pogodio raketom hotel u bahreinu Izvor: Twitter/@WarMonitors/Screenshot

Iranski dron "šahid 136" pogodio je luksuzni hotel "Grand Er" u Manami, prijestonici Bahreina. Na društvenim mrežama pojavio se snimak udara u zgradu i eksplozije koja je potom uslijedila.

Zasad nema zvaničnih informacija o povrijeđenima ili stradalima. Takođe, snimke sa društvenih mreža trenutno nije moguće potvrditi da su zaista autentični zbog čega treba uzeti sa rezervom ovaj događaj.

Bahrein Iran napad hotel

