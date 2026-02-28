logo
Potvrđen ptičiji grip na farmi kod Petrova

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Na farmi živine u naselju Karanovac u opštini Petrovo potvrđen je ptičiji grip, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

ptičiji grip na farmi u karanovcu kod petrova Izvor: Shutterstock

Odmah po dobijanju zvanične laboratorijske potvrde od Veterinarskog instituta Republike Srpske "Dr Vaso Butozan", Ministarstvo je, u saradnji sa lokalnim kriznim centrom, Republičkom upravom za inspekcijske poslove i nadležnim veterinarskim organizacijama, postupilo u skladu sa Zakonom o veterinarstvu, te su bez odgađanja sprovedene sve propisane mjere suzbijanja i kontrole bolesti.

Iz Ministarstva navode da će javnost biti blagovremeno i transparentno informisana o svim daljim koracima.

"Pozivaju se vlasnici farmi, poljoprivredni proizvođači i građani da se striktno pridržavaju uputstava nadležnih službi i da svaku sumnju na pojavu bolesti kod živine odmah prijave najbližoj veterinarskoj organizaciji", poručuju iz Ministarstva.

