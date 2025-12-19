logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Potvrđen ptičiji grip kod divljih ptica u Sloveniji

Potvrđen ptičiji grip kod divljih ptica u Sloveniji

Autor Haris Krhalić
0

Ovo nije prvi slučaj.

34.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Pojava ptičjeg gripa potvrđena je kod nekoliko divljih ptica na istoku Slovenije. Virus je potvrđen kod labudova i čaplji u Slovenskoj Bistrici i Lenartu, prenose slovenački mediji.

Prethodno su krajem oktobra i u novembru potvrđena tri slučaja ptičjeg gripa u centralnoj Sloveniji, kao i u priobalnom području. Virus ptičjeg gripa H5N1 najprije je potvrđen u Velenju, a potom i u Ljubljani i Kopru.

Nakon najnovijih slučajeva, veterinarske službe su ponovo pozvale vlasnike ptica da budu na oprezu i prijave simptome nadležnima.

Možda će vas zanimati

Tagovi

ptičiji grip Slovenija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ