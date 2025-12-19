Potvrđen ptičiji grip kod divljih ptica u Sloveniji

Ovo nije prvi slučaj.

Pojava ptičjeg gripa potvrđena je kod nekoliko divljih ptica na istoku Slovenije. Virus je potvrđen kod labudova i čaplji u Slovenskoj Bistrici i Lenartu, prenose slovenački mediji.

Prethodno su krajem oktobra i u novembru potvrđena tri slučaja ptičjeg gripa u centralnoj Sloveniji, kao i u priobalnom području. Virus ptičjeg gripa H5N1 najprije je potvrđen u Velenju, a potom i u Ljubljani i Kopru.

Nakon najnovijih slučajeva, veterinarske službe su ponovo pozvale vlasnike ptica da budu na oprezu i prijave simptome nadležnima.