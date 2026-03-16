"To je ilegalan rat, nećemo učestvovati u vojnoj misiji": Još jedna evropska zemlja okrenula leđa Trampu

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Španija neće učestvovati ni u jednoj vojnoj misiji u Ormuskom moreuzu, jer smatra da je američko-izraelski sukob protiv Irana ilegalan, saopštili su ministri odbrane i spoljnih poslova u Madridu.

Španija neće učestvovati ni u jednoj vojnoj misiji u Ormuskom moreuzu jer smatra da je američko-izraelski rat protiv Irana ilegalan, saopštili su u ponedjeljak u Madridu ministri odbrane i spoljnih poslova.

Ljevičarska koaliciona vlada koju predvodi premijer Pedro Sančez kritikovala je američko-izraelski napad i zabranila američkim vojnim avionima da koriste baze na jugu Španije za operacije protiv Irana.

Ministarka odbrane Margarita Robles odbila je zahtjev američkog predsjednika Donalda Trampa za vojnu podršku u obezbjeđivanju plovnog puta koji je Teheran blokirao za saobraćaj tankera sa naftom.

"Španija trenutno ne razmatra nikakvu misiju u Ormuskom moreuzu jer je to nezakoniti rat u kojem ima puno mrtvih. Cilj mora biti prestanak rata, i to odmah", rekao je Robles u obraćanju medijima.

Tramp je prethodno upozorio na "veoma lošu budućnost" za saveznike unutar NATO-a koji se ne pridruže akciji u Ormuskom moreuzu. Situacija u moreuzu ozbiljno zabrinjava Evropu, ali stav Evropske unije treba da bude da rat mora da se završi bez obzira na ekonomske faktore, rekao je ministar spoljnih poslova Hose Manuel Albares.

"Ne smijemo učiniti ništa što bi dodatno povećalo napetost ili dovelo do dalje eskalacije situacije", rekao je on novinarima u Briselu.

Neke članice EU, poput Njemačke, Italije ili Grčke, takođe su naznačile da se neće pridružiti vojnim operacijama u moreuzu, dok druge, uključujući Dansku, još nisu donijele odluku.

