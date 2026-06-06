Iguman manastira Vatoped arhimandrit Jefrem izjavio je da se Pojasu Presvete Bogorodice u Hramu Svetog Save na Vračaru poklonilo više od milion vjernika, ističući da je to potvrda snage pravoslavne vjere u Srbiji.

Izvor: Kurir/Ilija Ilić

Pojasu Presvete Bogorodice, koji je prethodnih dana bio izložen u Hramu Svetog Save na Vračaru, poklonilo se više od milion ljudi, izjavio je danas iguman manastira Vatoped sa Svete Gore, arhimandrit Jefrem.

Obraćajući se vjernicima nakon Akatista Presvetoj Bogorodici, arhimandrit Jefrem rekao je da je veliki odziv vjernika pokazao snagu pravoslavne vjere u Srbiji.

"Srbija je zemlja pravoslavna, a to je dokazao narod jer je više od milion ljudi prišlo da se pokloni Pojasu Presvete Bogorodice", rekao je arhimandrit Jefrem.

Izvor: Ilija Ilić

On je istakao da prisustvo Majke Božije među srpskim narodom nije slučajno, već da predstavlja potvrdu da je Bog vidio trud i nastojanja vjernika.

Prema njegovim riječima, to je i znak da će Presveta Bogorodica nastaviti da štiti Srbiju, uprkos brojnim izazovima i opasnostima sa kojima se suočava.

"Idemo u Svetu Goru noseći sa sobom pojas, ali odlazimo sa tim da vas ne zaboravljamo", poručio je iguman Jefrem.

On je pozvao vjernike da ostanu privrženi vjeri i naglasio da će Srbiju sačuvati njeni duhovni temelji, prije svega manastiri i parohije.

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije rekao je da blagoslov Presvete Bogorodice ostaje sa srpskim narodom i izrazio zahvalnost zbog mogućnosti da vjernici budu u prisustvu jedne od najvećih svetinja pravoslavnog svijeta.

Vidi opis Rekordan odziv vjernika: Više od milion ljudi poklonilo se Pojasu Presvete Bogorodice Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ilija Ilić Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Ilija Ilić Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Ilija Ilić Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Ilija Ilić Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Ilija Ilić Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Ilija Ilić Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Ilija Ilić Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Ilija Ilić Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Ilija Ilić Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Ilija Ilić Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Ilija Ilić Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Ilija Ilić Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Ilija Ilić Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Ilija Ilić Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Ilija Ilić Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 20 / 20

"Ispunjena je naša duša radošću jer smo ovih dana imali blagoslov koji nismo očekivali i koji se ne može iskazati običnim ljudskim riječima", rekao je patrijarh Porfirije.

On je istakao da je ovo potvrda Božije ljubavi prema srpskom narodu i pozvao vjernike da tu ljubav potvrđuju kroz život u vjeri.

Patrijarh je uputio posebnu zahvalnost arhimandritu Jefremu i bratstvu manastira Vatoped.

"Blagodarnost i vječna zahvalnost u ime čitavog naroda i Crkve arhimandritu Jefremu i bratstvu manastira Vatoped za ljubav, vjeru i molitvu", rekao je patrijarh Porfirije.

Pojas Presvete Bogorodice iz Hrama Svetog Save na Vračaru iznio je patrijarh srpski Porfirije u prisustvu velikog broja okupljenih vjernika.