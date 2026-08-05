Stanivuković: Za vikend testiranje vodovoda "Tunjice 1 i 2", počinje i gradnja garaže sa 500 mjesta

Gradonačelnik Banjaluke najavio je da će u petak biti završeni radovi na izgradnji vodovodnog sistema "Tunjice 1 i 2", projekta na koji se, kako je istakao, čekalo decenijama.

Izvor: Grad Banja Luka

Prema njegovim riječima, već tokom vikenda počeće prva testiranja sistema, a nakon uspješno završene testne faze vodovodni sistem biće u funkciji.

Gradonačelnik je najavio i da će naredne sedmice početi izgradnja prve javne garaže u Banjaluci.

"Garaža će biti izgrađena kod zgrade Tužilaštva i raspolagaće kapacitetom od oko 500 parking mjesta", naveo je on.

Dodao je da će uskoro biti stvoreni uslovi i za početak radova na, kako je rekao, najvećem uređenju centra Banjaluke, koje će obuhvatiti potez od Kuće Milanovića i Narodnog pozorišta, preko Gospodske ulice i Parka "Petar Kočić", do Muzeja savremene umjetnosti.

Poručio je da će Gradska uprava nastaviti sa realizacijom infrastrukturnih projekata s ciljem unapređenja kvaliteta života građana i uređenja grada.

(Mondo)