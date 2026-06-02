Banjaluka raspisala tender od 10 miliona KM za parking garažu

Autor Haris Krhalić
0

Grad Banjaluka raspisao je tender vrijedan 10 miliona KM za projektovanje i izgradnju javne garaže sa 420 parking mjesta u Platonovoj ulici.

javna garaža Izvor: GU Banjaluka

Grad Banjaluka raspisao je tender za projektovanje i izgradnju javne parking garaže u Platonovoj ulici, čija je procijenjena vrijednost deset miliona konvertibilnih maraka.

Ovaj projekat trebao bi bar djelimično da riješi jedan od gorućih problema sa nedostatkom parking prostora u samom centru najvećeg grada Republike Srpske.

Novi objekat će se prostirati na površini od 2.400 kvadratnih metara, a planirano je da strukturu čine suteren, prizemlje i tri sprata. Višespratna garaža će se graditi na prostoru postojećeg površinskog parkinga, koji je smješten na izuzetno frekventnoj i opterećenoj lokaciji – između Okružnog javnog tužilaštva, Alternativne televizije (ATV) i Gradskog stadiona FK Borac, piše Capital.

„Cilj projekta je izgradnja savremene javne garaže kapaciteta oko 420 parking mjesta, koja će značajno doprinijeti rasterećenju saobraćaja u jednoj od najopterećenijih urbanih zona grada“, navodi se u zvaničnoj tenderskoj dokumentaciji gradske administracije.

Grad je pred potencijalne ponuđače postavio visoke i rigorozne ekonomske i tehničke zahtjeve.

Od građevinskih firmi koje žele da se prijave na ovaj tender traži se da su imale ukupan finansijski promet u posljednje tri godine od najmanje 16 miliona KM te najmanje jedan uspješno realizovan ugovor na objektu visokogradnje u vrijednosti od minimalno 5 miliona KM.

Uz samu ponudu, kompanije ili konzorcijumi moraju dostaviti i bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude u iznosu od jedan odsto procijenjene vrijednosti nabavke, što iznosi tačno 85.400 KM.

Projekat će se u potpunosti finansirati iz namjenskih kreditnih sredstava, čije je zaduženje zvanično odobrila Skupština grada Banjaluka.

