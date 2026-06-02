Večeras obustava saobraćaja u centru Banjaluke, autobusi voze izmijenjenim trasama

U Banjaluci će večeras privremeno biti obustavljen saobraćaj u samom centru grada zbog održavanja kulturno-umjetničkog programa povodom proslave praznika Duhova.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kako je najavljeno, obustava će stupiti na snagu u 18:00 časova i trajaće do 21:00 čas u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, i to na dijelu od Aleje Svetog Save do Ulice Marije Bursać.

Ova privremena izmjena režima odraziće se i na linije javnog prevoza putnika koje saobraćaju centralnom gradskom saobraćajnicom, na dijelu od Aleje Svetog Save do Bulevara cara Dušana.

Tokom tročasovne obustave, autobusi koji dolaze iz smjera sjevera preusmjeravaće se iz Ulice kralja Petra I Karađorđevića desno u Ulicu Vuka Karadžića, zatim u Ulicu Ranka Šipke, te lijevo na tranzit sve do kružnog toka, odakle će se preko Bulevara cara Dušana vraćati na svoju registrovanu trasu. S druge strane, u suprotnom smjeru autobusi će saobraćati redovnom trasom, odnosno ulicama Kninska i Vidovdanska, a potom dalje postojećom linijom.

Za vrijeme trajanja kulturno-umjetničkog programa i zvanične obustave, regulisanje i preusmjeravanje cjelokupnog saobraćaja na propisan način vršiće pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, a vozačima i korisnicima javnog prevoza savjetuje se strpljenje i planiranje alternativnih pravaca.