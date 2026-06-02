logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Večeras obustava saobraćaja u centru Banjaluke, autobusi voze izmijenjenim trasama

Večeras obustava saobraćaja u centru Banjaluke, autobusi voze izmijenjenim trasama

Autor Dušan Volaš
0

U Banjaluci će večeras privremeno biti obustavljen saobraćaj u samom centru grada zbog održavanja kulturno-umjetničkog programa povodom proslave praznika Duhova.

Kralja Petra I Karađorđevića Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kako je najavljeno, obustava će stupiti na snagu u 18:00 časova i trajaće do 21:00 čas u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, i to na dijelu od Aleje Svetog Save do Ulice Marije Bursać.

Ova privremena izmjena režima odraziće se i na linije javnog prevoza putnika koje saobraćaju centralnom gradskom saobraćajnicom, na dijelu od Aleje Svetog Save do Bulevara cara Dušana.

Tokom tročasovne obustave, autobusi koji dolaze iz smjera sjevera preusmjeravaće se iz Ulice kralja Petra I Karađorđevića desno u Ulicu Vuka Karadžića, zatim u Ulicu Ranka Šipke, te lijevo na tranzit sve do kružnog toka, odakle će se preko Bulevara cara Dušana vraćati na svoju registrovanu trasu. S druge strane, u suprotnom smjeru autobusi će saobraćati redovnom trasom, odnosno ulicama Kninska i Vidovdanska, a potom dalje postojećom linijom.

Za vrijeme trajanja kulturno-umjetničkog programa i zvanične obustave, regulisanje i preusmjeravanje cjelokupnog saobraćaja na propisan način vršiće pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, a vozačima i korisnicima javnog prevoza savjetuje se strpljenje i planiranje alternativnih pravaca.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka obustava saobraćaja

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ