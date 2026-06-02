Amidžić nakon blokade budžeta BiH: "Bećirović je stopirao povećanje plata za radnike u institucijama"

Ministar finansija BiH Srđan Amidžić izjavio je da je neusvajanjem budžeta blokirano povećanje primanja za radnike u zajedničkim institucijama, označivši Denisa Bećirovića kao glavnog krivca.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH Srđan Amidžić izjavio je danas da je neusvajanjem budžeta institucija BiH blokirano povećanje primanja zaposlenih u zajedničkim institucijama i da najveću odgovornost za to snosi bošnjački član Predsjedništva BiH Denis Bećirović.

Amidžić je istakao da je na sjednici Predsjedništva BiH, na kojoj je razmatran prijedlog budžet institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH, podršku dala samo srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović, dok je usvajanje najviše problematizovao Bećirović, koji je to pitanje povezivao sa drugim temama koje nemaju nikakve veze sa tim dokumentom.

On je naveo da je svjestan teške finansijske situacije u BHRT-u, ali da se u nezavidnom položaju nalaze i druga preduzeća i ustanove u BiH, poput "Željezare" u Zenici ili banjalučkog "Vodovoda".

"Ali, to nema nikakve veze sa budžetom institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH", izjavio je Amidžić novinarima u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu.

Govoreći o ulozi zvaničnika SDP-a u procesu usvajanja budžeta, Amidžić je rekao da je jedino ministar odbrane u Savjetu ministara Zukan Helez pokazao političku racionalnost jer se na sjednici Savjeta ministara nije protivio usvajanju budžeta.

Prema njegovim riječima, predsjednik Vlade Federacije BiH Nermin Nikšić je odgađanjem sjednica Fiskalnog savjeta doprinio da ne bude usvojen globalni fiskalni okvir, dok je Bećirović, kako je naveo, stavio politiku ispred interesa građana.

Amidžić je upozorio da bi zbog blokade budžeta mogla biti usporena i realizacija NCTS sistema, koji treba da omogući brži protok robe preko graničnih prelaza.

"Nalazimo se u šestoj ili sedmoj fazi tog procesa, a digitalizacija bi omogućila da se prevoznici manje zadržavaju na granicama", rekao je Amidžić.

On je ocijenio da se blokade nastavljaju na štetu građana i privrede, te kritikovao i člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH Zijada Krnjića zbog ranijih sporova u vezi sa infrastrukturnim i carinskim projektima.

Amidžić je podsjetio da je budžet u Savjetu ministara usvojen jednoglasno i da nijedan budžetski korisnik nije imao primjedbe.

"Ovim budžetom predviđeno je više od 130 miliona KM za primanja zaposlenih u zajedničkim institucijama, primjena veće osnovice od 1. januara, rast toplog obroka u skladu sa kolektivnim ugovorom, regres i povećanje naknade za prevoz za 15 odsto", naveo je Amidžić.

On je istakao da mu je teško prihvatiti da se u BiH važne odluke blokiraju iz političkih razloga.

"Vrlo mi je teško da živim u zemlji u kojoj gotovo da ne postoji minimum političkog, ali ni ljudskog razuma. Odgovornost za ovo treba da snose oni koji nisu dali podršku budžetu, a prije svega mislim na Bećirovića", poručio je Amidžić.