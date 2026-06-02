logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Minić o novom američkom ambasadoru: "Očekujemo da bude realan i korektan"

Minić o novom američkom ambasadoru: "Očekujemo da bude realan i korektan"

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da od novog američkog ambasadora u BiH očekuje samo da bude realan i korektan.

Minić o novom američkom ambasadoru Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Ništa drugo. Nismo dobili nikakve benefite od SAD. Nismo loši momci i nismo na crnim listama zato što ni ne treba na njima da budemo", rekao je Minić novinarima u Banjaluci.

On je dodao da novi ambasadar ne treba ništa da uradi protiv Federacije BiH.

"Neka su živi i zdravi, samo neka nas više ne diraju", poručio je Minić.

Predsjednik SAD Donald Tramp predložio je Ronalda Džonsona za novog američkog ambasadora u BiH, saopšteno je iz Bijele kuće.

Prema praksi u SAD, Tramp je Senatu Kongresa SAD uputio prijedlog za imenovanje ambasadora u brojnim zemljama, uključujući BiH. Ukoliko Senat potvrdi imenovanje Džonsona, on će zvanično preuzeti funkciju ambasadora SAD u BiH. Džonson je brigadni američki general iz Masačusetsa, sa bogatom vojnom karijerom. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Savo Minić SAD ambasador

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ