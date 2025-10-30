Stanivuković se sastao sa predstavnikom Ambasade SAD u BiH

Gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković, sastao se sa otpravnikom poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH, Džonom Ginkelom.

Izvor: Twitter/Draško Stanivuković

Tokom razgovora, Stanivuković i Ginkel razgovarali su o jačanju odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama i unapređenju saradnje u različitim oblastima. Pored toga, razmijenjena su mišljenja o aktuelnoj političkoj situaciji u Republici Srpskoj i BiH, kao i o izazovima sa kojima se suočavaju institucije.

Gradonačelnik je istakao važnost jasne poruke da je Dejtonski mirovni sporazum temelj mira i stabilnosti, te da svi budući koraci i događaji moraju biti u potpunoj saglasnosti sa njegovim odredbama.

„Otvoren i konstruktivan dijalog ostaje najbolji put za očuvanje stabilnosti, razvoja i bolje budućnosti svih naših građana“, naveo je Stanivuković na svom profilu.