Tri osobe uhapšene u međunarodnoj akciji "AI4KIDS" zbog sumnje na iskorištavanje djece

U međunarodnoj policijskoj akciji „AI4KIDS“, koju su sproveli MUP Republike Srpske, Interpol i MUP UAE, uhapšene su tri osobe osumnjičene za iskorištavanje djece za pornografiju.

Izvor: Shutterstock

Policijski službenici Jedinice za visokotehnološki kriminalitet Uprave kriminalističke policije MUP-a RS učestvovali su u međunarodnoj akciji kodnog naziva "AI4KIDS" (AI for Kids), u okviru koje su, u saradnji sa policijskim upravama Bijeljina, Istočno Sarajevo i Doboj,

Kako je saopšteno iz MUP-a Republike Srpske, za uhapšena lica postoje osnovi sumnje da su izvršila krivično djelo „Iskorištavanje djece za pornografiju“ iz člana 175. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Akcija "AI4KIDS" sprovedena je u saradnji sa Interpolom i Ministarstvom unutrašnjih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata. U okviru operativnih aktivnosti, policijski službenici Jedinice za visokotehnološki kriminalitet koristili su alate vještačke inteligencije kako bi pretraživali platforme, internet stranice i forume s ciljem pronalaska fotografija i video-snimaka seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece. Poseban fokus bio je i na sadržajima koji su kreirani pomoću vještačke inteligencije, kao i na otkrivanju specijalizovanih platformi koje omogućavaju izradu takvog materijala.

Postupajući po naredbama nadležnih sudova, izvršeni su pretresi na tri lokacije koje su koristila osumnjičena lica. Tom prilikom pronađeni su i oduzeti mobilni telefoni, laptopovi, USB stikovi, memorijske kartice, SIM kartice, kao i drugi uređaji za čuvanje digitalnih podataka, te predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih djela.

Osumnjičeni se terete da su putem društvenih mreža i različitih komunikacionih grupa objavljivali i razmjenjivali materijal koji sadrži seksualno zlostavljanje i iskorištavanje djece. Takođe, sumnja se da su stupali u kontakt sa djecom, slali im poruke i navodili ih da sami sačinjavaju materijal dječije pornografije.

Iz Uprave kriminalističke policije poručuju da će i u narednom periodu nastaviti sa planskim aktivnostima usmjerenim na otkrivanje i dokazivanje krivičnih djela seksualnog zlostavljanja i eksploatacije djece. Ističu i značaj preventivnih aktivnosti, posebno kada je riječ o sigurnom korištenju vještačke inteligencije, naglašavajući da edukacija o bezbjednoj upotrebi tehnologija i postavljanje jasnih pravila mogu značajno doprinijeti smanjenju rizika.