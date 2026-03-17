Srušilo se gradilište tokom betoniranja: Horor u Beču, više radnika zatrpano pod ruševinama (Foto)

U Beču se srušilo gradilište tokom betoniranja. Jedan radnik (45) teško je povrijeđen, dok spasioci i dronovi tragaju za ostalim zatrpanima. Saobraćaj je u blokadi, istraga je u toku.

U bečkom okrugu Alsergrund danas se dogodila ozbiljna građevinska nesreća kada se, tokom radova na betoniranju u dvorištu jedne stare zgrade, urušila konstrukcija. Vjeruje se da je uzrok nesreće popuštanje građevinske skele.

Na licu mjesta je u toku masovna akcija spasavanja. Vatrogasne ekipe koriste specijalizovanu opremu i dronove, a ruševine se pretražuju i ručno kako bi se došlo do zatrpanih radnika.

Schwerer Unfall bei Baustelle in Wien-Alsergrund, Gerüst in der Porzellangasse gegenüber des Lycée Français eingestürzt‍♀️‍♂️https://t.co/1hGEoosg1Ppic.twitter.com/ZStNBqhUCh — Judith Grohmann (@EmmaPeel_Knight)March 17, 2026

Prema potvrđenim informacijama, jedan 45-godišnji radnik je izvučen nakon nekoliko minuta provedenih pod ruševinama. On je sa teškim povredama glave, kičme i ekstremiteta hitno prebačen u bolnicu i smješten u šok-sobu.

Bečka policija je blokirala saobraćaj u ovom dijelu grada i apeluje na vozače da koriste alternativne pravce. Istraga o tačnim uzrocima incidenta je u toku.

