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"Osjetili smo na plaži, baš je bilo strašno": Četiri snažna zemljotresa pogodila Grčku

"Osjetili smo na plaži, baš je bilo strašno": Četiri snažna zemljotresa pogodila Grčku

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Grčku su pogodila četiri snažna zemljotresa u kratkom vremenskom intervalu, najjači sa magnitudom 5,2.

zemljotres pogodio japan Izvor: Shutterstock

Četiri zemljotresa, u svega četiri minuta pogodila su Grčku, u blizini Halkide. Najjači potres bio je magnitute 5,2 stepena po Rihteru.

Prvi potres bio je u blizini Mantudija. Iako su prve informacije bile da je jačine 5,3 stepena po Rihteru, kasnije je EMSC objavio da je bio magnitude 4,8 stepeni. U roku od nekoliko minuta uslijedili su novi potresi.

Kako izveštava EMSC potresi su bili jačine 4,3 stepena, a potom 5.2 i 5.0. Epicentri su bili u blizini Limnija, a hipocentar je išao od 5 do 10 kilometara ispod površine zemlje. Potres se jako osjetio sve do Atine.

"Lusteri su se ljuljali, radijatori su se tresli i zvečali", "Osjetio se dobro i u Atini", "U Halkidi je baš dobro treslo"...

"Osetili smo na plaži, baš je bilo strašno", "Treslo je i u Volosu", "Mi smo blizu Atine i osetili smo", pisali su građani.

"Ja sam u Halkidi, baš se jako osjetio", "Baš je bio jako i baš je dugo trajao", pisali su dalje građani.

U ovom trenutku nema izveštaja o povređenima i materijalnoj šteti. Prve procjene su da nema opasnosti od cunamija.

(Telegraf/MONDO)

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Grčka zemljotres

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