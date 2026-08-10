Burna noć na frontu: Ukrajinci gađali rusku rafineriju nafte u Tatarstanu, izbili požari u Donjeckoj oblasti

Ukrajinske snage navodno su tokom noći napale rafineriju nafte u ruskom Tatarstanu i energetsku infrastrukturu u okupiranoj Donjeckoj oblasti. U Simferopolju je privremeno nestala struja, dok je u Makejevki izbio požar u tržnom centru.

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Ukrajinske snage gađale su rusku rafineriju nafte u Tatarstanu, dok je u okupiranom Simferopolju došlo do nestanka struje, a u Donjeckoj oblasti izbili su požari tokom napada izvedenih u noći 10. avgusta, objavili su kanali koji prate ratna dešavanja.

Očevici su objavili snimke dronova koji lete iznad ruskog grada Nižnjekamska u Republici Tatarstan, gdje su ukrajinske snage navodno gađale rafineriju nafte, objavio je Telegram kanal Supernova Plus.

Za sada nema zvaničnih informacija o posljedicama napada niti o eventualnoj šteti na postrojenju.

Eksplozije i nestanak struje na Krimu

U dijelovima Simferopolja na okupiranom Krimu privremeno je nestala struja nakon što su se tokom napada dronovima začule eksplozije i pucnjava, objavio je proukrajinski Telegram kanal Crimean Wind, pozivajući se na stanovnike tog grada.

Ukrajinske snage su istovremeno gađale energetsku infrastrukturu u okupiranoj Donjeckoj oblasti, dok je u tržnom centru u gradu Makejevki izbio požar, navodi kanal Exilenova Plus, koji prati ratna dešavanja, piše Kyiv Independent.

Kyiv Independent nije mogao odmah nezavisno da potvrdi ove navode.

Ukrajina pojačala napade na ruske rafinerije

Ukrajina redovno izvodi napade na vojnu infrastrukturu duboko unutar Rusije i na okupiranim teritorijama, nastojeći da umanji sposobnost Moskve da nastavi rat.

Tokom noći 8. avgusta ukrajinske snage pogodile su lansirni položaj protivvazdušnog raketnog sistema S-400 "Trijumf" u ruskom Krasnodarskom kraju, nekoliko sati nakon što je taj sistem upotrebljen za ispaljivanje raketa na Ukrajinu, saopštio je komandant Snaga bespilotnih sistema Robert Brovdi "Mađar".

Ukrajina je rano 8. avgusta napala i rafineriju nafte u Samarskoj oblasti, kao i još jedno postrojenje u Krasnodarskom kraju, objavili su kanali koji prate rat.

Požar je izbio u rafineriji u Sizranju, u ruskoj Samarskoj oblasti, nakon napada ukrajinskih snaga, objavio je Telegram kanal Exilenova Plus.

Tokom ukrajinskog napada pogođena je i zapaljena rafinerija u mjestu Iljski u Krasnodarskom kraju, naveo je kanal Supernova Plus.

Generalštab Ukrajine kasnije je potvrdio da su ukrajinski dronovi dugog dometa pogodili dvije rafinerije nafte u Krasnodarskom kraju i Samarskoj oblasti.