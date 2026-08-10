NORAD presreo dva aviona kod Trampovog kluba

NORAD je presreo dva aviona koja su ušla u vazdušni prostor sa ograničenjima dok je Tramp bio na golf turniru u Bedminsteru.

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Dva aviona ušla su danas u vazdušni prostor za koji su bila uvedena privremena ograničenja, zbog čega su reagovali lovci Sjevernoameričke komande vazdušno-kosmičke odbrane (NORAD).

Kako je saopšteno iz NORAD-a, dva aviona su presreli lovci F-16, koji su ih bezbjedno ispratili iz vazdušnog prostora sa ograničenim pristupom.

Incident se dogodio dok je američki predsjednik Donald Tramp prisustvovao golf turniru u svom klubu u Bedminsteru, u američkoj saveznoj državi Nju Džersi.

NORAD nije saopštio da li su piloti aviona greškom ušli u prostor sa privremenim ograničenjima.

Za utvrđivanje okolnosti nadležna je američka Federalna uprava za avijaciju (FAA).

Iz NORAD-a su podsjetili da su piloti dužni da provjere informacije koje objavljuje FAA kako bi bili upoznati sa privremenim ograničenjima u vazdušnom prostoru.

Tramp bi kasnije danas trebalo da se vrati u Vašington iz Bedminstera, gdje je prisustvovao turniru LIV Golf.