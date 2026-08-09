Tajfun “Delfin” pogodio Kinu: Više od milion ljudi evakuisano, otkazano 1.500 letova

Tajfun “Delfin” pogodio je istočnu obalu Kine. Više od milion ljudi je evakuisano, a u Šangaju je otkazano oko 1.500 letova.

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Tajfun “Delfin”, najjači tropski ciklon koji je ove godine pogodio Kinu, stigao je do istočne obale zemlje.

Više od milion ljudi evakuisano je iz ugroženih područja, dok su obilne kiše i jaki vjetrovi poremetili saobraćaj.

U Šangaju je otkazano oko 1.500 letova, dok su u više provincija obustavljeni trajekti, radovi na obali i plovidba.

Tajfun “Delfin”, najmoćniji tropski ciklon koji je ove godine stigao do Kine, pogodio je danas istočnu obalu zemlje, donoseći obilne kiše i jake vjetrove, a vlasti su bile primorane da evakuišu više od milion ljudi.

Tajfun je stigao do Juhuana, u istočnoj provinciji Džeđang, sa udarima vjetra od 151 kilometra na sat, što je ekvivalentno uraganu prve kategorije na Safir-Simpsonovoj skali.

Typhoon Dolphin, the strongest tropical cyclone to hit China this year, made landfall near Yuhuan in Zhejiang Province today with sustained winds of around 151 km/h.



Heavy rain from the storm has already caused flooding in coastal cities, including Shanghai. More than 1 million…pic.twitter.com/HrH18ci3Qd — Moshe Schwartz (@YWNReporter)August 9, 2026

Vlasti su premjestile obalne radnike na sigurno, naredile brodovima da se vrate u luku i pojačale kontrole na akumulacijama, planinskim potocima, područjima sklonim klizištima, gradilištima i turističkim lokacijama.

Prognoze su da će obilne kiše trajati do 10. avgusta u Džeđangu, Šangaju, sjevernom Fuđijanu, sjeveroistočnom Đijangšiju, centralnom i južnom Anhuiju i većem dijelu Đijangsua. U pojedinim dijelovima centralnog i istočnog Džeđanga moglo bi da padne do 500 milimetara kiše.

Saobraćaj je u velikoj mjeri poremećen na istoku zemlje, dok je više od milion ljudi evakuisano iz svojih domova.

Pored evakuacije najmanje 30.300 ljudi, na aerodromima u Šangaju otkazano je oko 1.500 letova. U susjednoj provinciji Džeđang, iz grada Vendžoua evakuisano je više od 900.000 stanovnika, a otvoreno je više od 1.000 skloništa za hitne slučajeve.

U provinciji Fuđijan vlasti su evakuisale 98.900 ljudi iz najugroženijih područja.

Pomorske vlasti Fuđijana saopštile su da je obustavljeno 55 trajektnih ruta, da je svih 115 priobalnih građevinskih projekata obustavljeno i da je 290 brodova premješteno u zaštićene vode.

Vlasti su upozorile na visok rizik od geoloških katastrofa u dijelovima Džeđanga, dok je stanovnicima u područjima obuhvaćenim crvenim upozorenjem na planinske bujice rečeno da slijede lokalna naređenja za evakuaciju.

U luci u Šangaju sklonjeni su svi brodovi sa svojih vezova, dok je više od 500 malih i srednjih plovila premješteno u sklonište.