Sukob Italije i Španije eskalirao je uvođenjem obostranih graničnih kontrola zbog migrantske krize, što je izazvalo haos i ogromne gužve na aerodromima.

Izvor: Samuel Vega / imago stock&people / Profimedia

Sukob između Italije i Španije dostigao je vrhunac jer je Španija uvela stroge granične kontrole na svim vazdušnim i pomorskim rutama iz Italije.

Mjere, koje su stupile na snagu u ponoć i trajaće mjesec dana, direktan su odgovor na prošlonedeljnu odluku Rima da uvede slična ograničenja nakon što je oko 78.000 migranata iz Maroka preko noći upalo u špansku enklavu Seuta, javlja BBC.

Kriza je potpuno zategla odnose između španskog socijalističkog premijera Pedra Sančeza i italijanske liderke Đorđe Meloni , koja se dugo zalagala za znatno stroža pravila EU o migraciji.

Sukob oko Šengena i haos na aerodromima

Iako Italija nema kopnenu granicu sa Španijom, tamošnja vlada je suspendovala Šengen pod izgovorom da želi da spriječi migrante iz Seute da nastave put ka Italiji. Madrid je ovo snažno odbacio, proglasivši italijanske argumente lažnim i neosnovanim jer ovi migranti uopšte ne mogu legalno da uđu u šengenski prostor.

Španija je zahtijevala da Italija ukine kontrole do nedjelje, ali je Rim to odbio, rekavši da će mjere ostati na snazi najmanje do 15. avgusta. Iako obe zemlje zvanično tvrde da su provjere putnika "slučajne, situacija na terenu je potpuno drugačija. Italijanski mediji izvještavaju o ogromnim gužvama i dugim redovima na aerodromima dok se putnici iz Španije usmjeravaju u posebne trake.

Vidi opis Žestok okršaj Rima i Madrida: Pao Šengen, uvedene granične blokade, na aerodromima opšti haos Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Lucía DIAZ / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Lucía DIAZ / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Lucía DIAZ / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Lucía DIAZ / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Lucía DIAZ / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Slično je i u Madridu. Iako vlasti insistiraju na slučajnosti, putnici koji su u subotu sletjeli u špansku prijestonicu potvrdili su nacionalnoj televiziji RTVE da je policija provjerila apsolutno sve putnike prije nego što su izašli iz aviona.

Zanimljivo je da su suspenziju Šengena od strane Italije odmah podržale Finska i Danska, dok je Češka otišla korak dalje i zatražila da se članstvo Španije u Šengenskom prostoru privremeno potpuno zamrzne.

Strah od novog talasa migranata

Većina migranata koji su stigli u Seutu prošle nedjelje vraćena je u Maroko u roku od nekoliko dana. Vjeruje se da je oko stotinu ljudi poginulo tokom opasnog prelaska preko mora, a skoro 1.400 maloljetnika je i dalje zarobljeno u eksklavi.

Iako zvanični Madrid ne predviđa novi krizni scenario, istraga BBC-ja na arapskom jeziku otkrila je desetine Fejsbuk grupa sa više od 100.000 pratilaca koje se otvoreno organizuju i pozivaju na novi masovni prelazak granice sredinom avgusta.

Evropski komesar za migracije Magnus Bruner i španska vlada slažu se da iza ovog masovnog egzodusa stoje kriminalne mreže koje šire dezinformacije, prenosi Jutarnji.

Čitava kriza je zapravo eskalirala nakon odluke Vrhovnog suda Španije, koji je presudio da migranti uhvaćeni na moru na putu ka Seuti ili Melilji ne treba automatski vraćati u Maroko.

Zvanični Rabat je za kolaps sistema okrivio ovu sudsku odluku, a španske kontrole prema Italiji zvanično ostaju na snazi do 7. septembra.