Povratak supersoničnih letova: Da li će "tihi" zvučni udar promijeniti avio-industriju?

Supersonični letovi, koji su nestali sa komercijalnog neba još početkom 2000-ih, mogli bi uskoro da se vrate, ali bez zaglušujućeg "sonic boom" efekta koji ih je nekada učinio nepoželjnim.

Izvor: NASA / Ferrari / Profimedia

Supersonično putovanje, nekada simbol futurizma i luksuza zahvaljujući legendarnom Concorde avionu, moglo bi da doživi veliki povratak. Ključni problem koji je decenijama sprečavao širu upotrebu ovih letova, glasni zvučni udar (sonic boom), konačno dobija tehnološko rešenje.

Naime, kada avion probije zvučni zid, stvara snažan udarni talas koji se na zemlji čuje kao eksplozija. Upravo zbog toga je još 1970-ih uvedena zabrana supersoničnih letova iznad kopna u SAD i mnogim drugim zemljama, piše NASA.

Danas se situacija mijenja zahvaljujući novim istraživanjima i eksperimentalnim letelicama. NASA već testira svoj revolucionarni avion X-59, koji je dizajniran da proizvodi samo tihi "udarac" umjesto klasičnog buma.

Ovaj avion je već uspješno probio zvučni zid tokom testiranja 2026. godine, dostigavši brzinu od oko Mach 1.1, ali bez osjećaja ili glasnog efekta karakterističnog za ranije generacije letjelica.

Promjena regulative širom svijeta

Cilj ovih testova nije samo tehnološki napredak, već i prikupljanje podataka koji bi mogli da promijene regulative širom svijeta. Ukoliko se dokaže da su "tihi" supersonični letovi bezbjedni i prihvatljivi za ljude na zemlji, mogli bismo da vidimo ukidanje višedecenijskih zabrana.

To bi otvorilo vrata novoj eri putovanja, letovi koji danas traju 10 ili više sati mogli bi da se skrate na svega nekoliko. Ideja o letu od Njujorka do Los Anđelesa za tri sata ili manje više ne djeluje kao naučna fantastika, piše Live Science.

Ipak, i dalje postoje izazovi. Osim buke, tu su i visoki troškovi razvoja, potrošnja goriva i ekološki uticaj. Zbog toga stručnjaci vjeruju da će proći još nekoliko godina prije nego što ovakvi avioni postanu dio redovnog komercijalnog saobraćaja.

Jedno je sigurno, a to je da je trka za povratak supersoničnih letova je u toku, a ključ uspjeha biće upravo kontrola zvučnog udara.