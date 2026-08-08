Željeznička nesreća u Hrvatskoj: Sudar putničkog i teretnog voza, povrijeđen mašinovođa

Putnički i teretni voz sudarili su se jutros između stanica Sveti Ivan Žabno i Gradec, u blizini Bjelovara. Na mjestu nesreće nalaze se policija i ekipe Hitne pomoći, a željeznički saobraćaj je obustavljen.

Izvor: Željeznice RS

Putnički voz kompanije HŽ Putnički prijevoz i teretni voz HŽ Carga sudarili su se jutros kod Bjelovara.

O nesreći se oglasio HŽ, navodeći da se sudar dogodio danas u 10.05 časova na pruzi između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec.

"Danas u 10.05 časova, na pruzi između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec, dogodio se sudar teretnog voza HŽ Karga i putničkog voza HŽ Putničkog prevoza. Prema trenutno dostupnim informacijama, ima povrijeđenih osoba, ali nema smrtno stradalih. U putničkom vozu nalazilo se dvadesetak putnika", saopšteno je iz HŽ-a.

Na teren su upućene ekipe policije i Hitne pomoći, dok je pruga na ovoj deonici zatvorena za saobraćaj do daljeg, potvrđeno je na sajtu HŽ Putničkog prijevoza.

Prema nezvaničnim informacijama mašinovođa jednog od vozova je teško povrijeđen.

Helikopter odvezao jednu osobu

Putnica koja se nalazila u vozu rekla je za Index da je kompozicija krenula iz Zagreba u 8.45 časova prema Bjelovaru.

"Dogodio se sudar, došao je i helikopter i odvezao jednu osobu. U vozu nije velika gužva. Čekamo Hitnu pomoć i još smo u vozu", rekla je putnica.

(Index.hr/Mondo)