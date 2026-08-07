Ruski stručnjaci pomažu u Africi: Razvijen prvi test za rano otkrivanje nove varijante ebole

Ruska Federalna služba za nadzor u oblasti zaštite prava potrošača i dobrobiti ljudi Rospotrebnadzor saopštila je da je uspješno razvila prvi test za rano dijagnostikovanje virusa Bundibuđo.

Izvor: Jospin Mwisha / AFP / Profimedia

"Usljed izbijanja epidemije ebole izazvane virusom Bundibuđo u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi, naučnici Centralnog naučno-istraživačkog instituta za epidemiologiju Rospotrebnadzora prvi su u svijetu razvili testove za dijagnostikovanje ove varijante virusa, pri čemu je set reagenasa zvanično registrovan", navodi se u saopštenju.

Prema navodima Službe, test ima visoku osjetljivost i specifičnost čak i u ranim fazama infekcije, kada su klinički simptomi još nespecifični i teško ih je razlikovati od malarije i drugih bolesti endemskih za centralnu Afriku.

Novi testovi su odmah poslati u Demokratsku Republiku Kongo i Ugandu, gdje stručnjaci Rospotrebnadzora rade zajedno sa afričkim kolegama na ranom otkrivanju, liječenju i suzbijanju najveće epidemije ebole u tim državama, dodaje se u saopštenju Službe.