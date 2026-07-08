Skoro 600 mrtvih u epidemiji ebole u Kongu: SZO upozorava da nema vakcine i da se virus brzo širi

Epidemija ebole u Kongu odnijela je 580 života, dok je više od 1.700 zaraženo. SZO upozorava da se virus ubrzano širi jer vakcine nema, a borbu otežavaju štrajkovi ljekara.

Izvor: Seros MUYISA / AFP / Profimedia

Najnovija epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo (DRK) nastavlja da se širi, pri čemu je broj potvrđenih slučajeva zaraze porastao na 1.708, dok je broj preminulih dostigao 580, pokazuju vladini podaci objavljeni u srijedu, piše ITIJ.

Zdravstvene vlasti i Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) upozorile su da je epidemija i dalje u fazi ekspanzije, usljed neprekidnog prenošenja virusa među stanovništvom u istočnim provincijama Ituri i Sjeverni Kivu.

Epidemiju je izazvao soj virusa ebole Bundibuđo (Bundibugyo), za koji trenutno ne postoji odobrena vakcina. SZO je proširila laboratorijske kapacitete i centre za liječenje, i istovremeno pruža podršku kliničkim ispitivanjima eksperimentalnih terapija. Ipak, napori na suzbijanju epidemije i dalje se suočavaju sa značajnim operativnim izazovima.

Mere suzbijanja zaraze na terenu takođe su otežane štrajkovima zdravstvenih radnika zbog kašnjenja plata i nedostatka zaštitne opreme, što izaziva zabrinutost da dalje širenje virusa neće moći da se obuzda. Bezbjednosni problemi i raseljavanje stanovništva dodatno su zakomplikovali nadzor i praćenje kontakata zaraženih.

Za osiguravajuća društva i agencije koje pružaju pomoć na putovanjima, razvoj ove epidemije naglašava važnost pažljivog praćenja procjena rizika, kapaciteta za hitnu medicinsku evakuaciju i samih polisa osiguranja.